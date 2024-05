L'ambassade de Chine au Japon a déclaré mardi qu'elle s'opposait fermement à la visite de législateurs japonais à Taïwan et a exprimé de vives protestations.

"Le gouvernement japonais et certains politiciens ont ignoré la forte opposition de la Chine et ont félicité le Lai de Taïwan", a déclaré un porte-parole de l'ambassade dans un communiqué.

Le président taïwanais Lai Ching-te a demandé lundi à la Chine de cesser ses menaces militaires et politiques, déclarant dans son discours d'investiture que la paix était le seul choix possible et que Pékin devait respecter le choix du peuple taïwanais.