L'ambassade de France demande au Burkina Faso de renforcer sa protection après des manifestations

OUAGADOUGOU, 21 novembre (Reuters) - L'ambassade de France au Burkina Faso a demandé aux autorités locales de renforcer sa protection après les violentes manifestations qui l'ont visée la semaine dernière à Ouagadougou, selon une lettre adressée au gouvernement et une source diplomatique.

Dans cette lettre, adressée au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso et que Reuters a pu consulter, l'ambassade de France déclare que la police militaire du Burkina n'a rien fait quand, le 18 novembre, des centaines de manifestants ont lancé des pierres et d'autres projectiles sur ses murs.

Selon la lettre, certains des membres des services de sécurité chargés de protéger l'ambassade ont été filmés en train de jouer aux cartes pendant la manifestation.

Le sentiment anti-français s'est renforcé ces derniers mois au Burkina Faso, ancienne colonie française où sont stationnés des soldats français, et les manifestations visant la France s'y sont multipliées.

Selon une source diplomatique, l'ambassade a envoyé une lettre aux autorités au cours du week-end pour leur demander de respecter les conventions internationales sur la protection des enclaves diplomatiques et de renforcer la sécurité autour du bâtiment. Des manifestants avaient pris pour cible et tenté d'incendier l'ambassade de France début octobre, au lendemain du limogeage du chef de la junte Paul-Henri Damiba, le deuxième putsch en moins d'un an dans le pays.

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, Céline Ilboudo, a déclaré que le ministère n'avait pas encore reçu la lettre du 19 novembre mais a confirmé que l'ambassade de France avait déjà envoyé un courrier à ce sujet. (Reportage Anne Mimault, rédige par Nellie Peyton ; version française Diana Mandiá)