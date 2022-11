L'ambassade de France demande au Burkina Faso plus de protection après des manifestations

Dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso et vue par Reuters, l'ambassade de France déclare que la police militaire du Burkina Faso n'a rien fait le 18 novembre alors que des centaines de manifestants ont violemment attaqué l'ambassade, lançant des pierres et autres projectiles sur ses murs.

Certains des officiers chargés de protéger l'ambassade ont été filmés en train de jouer aux cartes pendant le déroulement de la manifestation, selon la lettre.

Le sentiment anti-français et les protestations ont augmenté cette année au Burkina Faso, une ancienne colonie française où la France maintient des liens forts et a des forces spéciales stationnées dans le pays.

Certains des manifestants ont marché jusqu'aux portes de la base militaire française, demandant aux soldats de partir.

Une source diplomatique a déclaré que l'ambassade a envoyé une lettre aux autorités au cours du week-end pour leur demander de respecter les conventions internationales sur la protection des enclaves diplomatiques et de renforcer la sécurité autour de l'ambassade.

L'ambassade a soumis plusieurs demandes de ce type et le ministère des affaires étrangères a assuré que les demandes seraient satisfaites, a déclaré la source à Reuters lundi.

Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Burkina Faso, Evrard Somda, a déclaré que les agents postés devant l'ambassade n'étaient pas équipés pour faire face à la manifestation et qu'il attendait les ordres des autorités pour envoyer des renforts, ce qui a pris plusieurs heures.

Quant aux gendarmes qui jouaient aux cartes, il a déclaré qu'il avait vu la vidéo et qu'il gérait le problème en interne.

Lassés de l'aggravation de l'insurrection islamiste et de ce qui est perçu comme une influence néocoloniale de Paris, certains Burkinabés ont suivi l'exemple du Mali voisin en appelant à un partenariat plus fort avec la Russie et au départ de la France.

Des manifestants ont déjà pris pour cible l'ambassade de France début octobre, le lendemain de l'annonce par le chef militaire burkinabé Ibrahim Traoré qu'il avait renversé le gouvernement lors du deuxième coup d'État du pays cette année.

Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade de France après que Traoré ait affirmé que le dirigeant qu'il a évincé, Paul-Henri Damiba, s'était réfugié dans une base de l'armée française, ce que la France a démenti.

"Les événements subis en octobre et novembre sont susceptibles de se répéter dans les prochains jours, si rien n'est fait", indique la lettre de l'ambassade de France datée du 19 novembre.

Elle demandait des renforts de sécurité à l'ambassade de France, à la résidence de l'ambassadeur et aux écoles et établissements culturels français de la capitale Ouagadougou et de la ville de Bobo-Dioulasso.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères du Burkina Faso, Céline Ilboudo, a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu la lettre du 19 novembre mais a confirmé que l'ambassade de France avait déjà envoyé un courrier à ce sujet.