L'ambassadeur britannique critique Washington, Londres présente ses regrets

(Actualisé avec tweets de Trump §§8-10)

LONDRES, 8 juillet (Reuters) - Le Royaume-Uni a annoncé lundi avoir exprimé ses regrets au gouvernement américain après la fuite dans la presse de câbles diplomatiques dans lesquels l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, juge l'administration américaine "inepte" et "dysfonctionnelle".

Ces documents diplomatiques, embarrassants pour Londres comme pour Donald Trump, ont été publiés par le Mail on Sunday.

"Nous avons pris contact avec l'administration Trump en expliquant que pour nous cette fuite est inacceptable", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la Première ministre Theresa May. "Bien sûr, nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé."

En visite à Washington, le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, a dit à la BBC qu'il allait présenter des excuses à la fille de Donald Trump, Ivanka, qu'il doit rencontrer.

"Des fuites malveillantes de cette nature (...) peuvent vraiment nuire à la relation (entre Londres et Washington), ce qui peut avoir des conséquences pour notre sécurité", a-t-il souligné.

La Grande-Bretagne espère conclure un accord commercial avec les Etats-Unis après son départ de l'Union européenne le 31 octobre.

Interrogé sur Kim Darroch, Donald Trump a déclaré; "Nous ne sommes pas de grands fans de cet homme et il n'a pas bien servi le Royaume-Uni (...) Je pourrais dire des choses à son sujet mais ça ne m'intéresse pas."

Il a renchéri plus tard sur Twitter en promettant de ne plus avoir de relations avec l'ambassadeur.

"Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé, ni bien perçu aux Etats-Unis. Nous ne traiterons plus avec lui", a écrit Donald Trump, avant de s'en prendre à Theresa May.

"Quel bazar elle et ses parlementaires ont créé. Je lui ai dit comment s'y prendre, mais elle a décidé de faire autrement", a poursuivi le président américain. "La bonne nouvelle pour le merveilleux Royaume-Uni, c'est qu'il aura bientôt un nouveau Premier ministre. J'ai beaucoup aimé ma visite d'Etat le mois dernier, mais c'est la Reine qui m'a le plus impressionné."

"CONFUSION"

Dans des notes confidentielles rédigées entre 2017 et ces dernières semaines, Darroch indique notamment que les informations qui circulent sur des luttes internes à la Maison blanche sont "pour la plupart" conformes à la réalité.

Il évoque notamment la confusion qui a régné selon lui le mois dernier au sein de l'administration américaine après la décision de Donald Trump d'annuler au dernier moment une frappe militaire contre l'Iran.

"Nous ne pensons pas vraiment que cette administration va devenir plus normale, moins dysfonctionnelle, moins imprévisible, moins divisée, moins maladroite et moins inepte diplomatiquement", écrit l'ambassadeur britannique.

A Londres, plusieurs membres du gouvernement ont dit leur désaccord avec Kim Darroch.

Le chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, qui pourrait succéder à Theresa May à la tête du gouvernement à la fin du mois, a assuré "ne pas partager" la vision de l'ambassadeur mais a défendu le droit de ce dernier de s'exprimer "franchement".

Jeremy Hunt a promis que les responsables des fuites auraient des comptes à rendre, soulignant qu'il n'était pas question de porter préjudice à la "superbe relation" entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, "notre plus proche allié dans le monde".

Une enquête a été ouverte pour établir l'origine des fuites.

Il y a deux mois, Theresa May a limogé le ministre de la Défense Gavin Williamson, les médias ayant eu connaissance de discussions secrètes au sein du Conseil de sécurité nationale à propos de la société chinoise Huawei. (Michael Holden et William James, avec Andrew MacAskill et Kate Holton; Guy Kerivel et Tangi Salaün pour le service français)