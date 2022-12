L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis prédit un nouvel assouplissement des règles anti-COVID

WASHINGTON (Reuters) - L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a déclaré lundi s'attendre à un nouvel assouplissement des mesures anti-COVID dans son pays dans un avenir proche, notamment en ce qui concerne l'accueil de visiteurs étrangers.

Lors d'un événement organisé par le site d'informations Semafor, Qin Gang a assuré que la politique de la Chine vis-à-vis de l'épidémie de COVID avait toujours été "dynamique, pas rigide", alors que les autorités chinoises semblent de facto renoncer à la doctrine du "zéro COVID" ayant soutenu leur approche depuis trois ans.

"Maintenant, les mesures sont en train d'être assouplies et dans un avenir proche, je pense que les mesures seront davantage assouplies et que les déplacements internationaux seront plus faciles (...) en provenance de toutes les directions vers la Chine", a dit l'ambassadeur.

La Chine a quasiment fermé ses frontières aux voyageurs internationaux depuis près de trois ans et les personnes arrivant sur son territoire doivent s'isoler pendant huit jours.

A la suite de vastes manifestations le mois dernier contre cette politique de "zéro COVID", les autorités chinoises ont supprimé l'obligation de dépistage avant de nombreuses activités, ont assoupli les règles de quarantaine et désactiveront mardi l'application mobile permettant de suivre les déplacements des habitants.

(Reportage David Brunnstrom et Michael Martina, version française Bertrand Boucey)