L'ambassadeur de Chine aux USA souligne l'importance de Taïwan

PÉKIN, 13 août (Reuters) - L'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis a souligné l'importance de Taïwan dans les relations sino-américaines lors d'une réunion avec la secrétaire d'Etat adjointe américaine Wendy Sherman, rapporte l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Après son entretien avec Wendy Sherman, Qin Gang a déclaré que leur échange avait été "profond et très franc", rapporte vendredi Xinhua.

"Les deux parties sont convenues que les relations sino-américaines sont très importantes et qu'il est nécessaire pour elles de résoudre les questions via le dialogue et la communication, de gérer correctement leurs différends et désaccords et d'améliorer les liens bilatéraux", rapporte l'agence de presse chinoise.

Le seul point sensible mentionné dans le rapport concernait la question de Taïwan, île que la Chine considère comme l'un de ses territoires.

La Chine s'est indignée de l'augmentation du soutien américain à Taïwan, y compris les ventes d'armes et les dons de vaccins contre le COVID-19, estimant que Washington est de connivence avec les forces à Taïwan qui cherchent à obtenir l'indépendance officielle de l'île, une ligne rouge pour Pékin. (Rédaction de Pékin, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)