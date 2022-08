L'ambitieux "superministre" argentin s'attaque à la crise économique

Mais le sens politique de M. Massa, aiguisé par quatre décennies de militantisme au sein de différents partis, est également considéré comme la clé du sauvetage de l'économie argentine, ravagée par une inflation galopante, une dette écrasante et des dépenses excessives chroniques.

Plus tôt cette semaine, l'avocat de 50 ans et ancien leader du Congrès pour la coalition péroniste de centre-gauche au pouvoir a prêté serment en tant que chef de l'économie par le président Alberto Fernandez. La décision de Massa est largement considérée comme un tremplin vers une future course à la présidence, mais seulement s'il peut rapidement montrer des résultats.

Pour ce faire, celui que l'on vient de surnommer le "superministre" a insisté pour obtenir de larges pouvoirs avant d'accepter cette tâche colossale, notamment le contrôle des secrétariats de l'agriculture, de la production et du commerce, qui agissaient auparavant de manière indépendante.

"C'est une personne très compétente, exceptionnellement préparée. Mais c'est aussi un énorme pragmatique, et c'est pourquoi il a décidé de former une alliance avec le gouvernement", a déclaré la législatrice Margarita Stolbizer.

En 2017, Stolbizer a uni ses forces à Massa dans une course au Sénat contre la gauchiste Cristina Fernandez de Kirchner, la puissante vice-présidente et ancienne présidente du pays, qui est maintenant un soutien clé de Massa.

Son ingéniosité lui a permis d'obtenir ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu obtenir : le feu vert de la vice-présidente pour mener des politiques de réduction des coûts plus orthodoxes, que Fernandez de Kirchner avait rejetées lorsqu'elles étaient proposées par d'autres dans le passé.

Selon l'analyste politique Carlos Fara, le soutien de M. Massa par toutes les factions belligérantes de la coalition au pouvoir lui donne une longueur d'avance sur ses prédécesseurs immédiats, le ministre de l'économie de longue date, Martin Guzman, ainsi que son successeur éphémère, Silvina Batakis.

"La crise a rendu tout le monde plus pragmatique, et cela permet à Massa de proposer des choses qui n'auraient sûrement pas été acceptées de Batakis et encore moins de Guzman", a déclaré Fara.

Mercredi, lors de son premier jour de travail, Massa a annoncé une série de mesures d'austérité, ainsi que des initiatives visant à stimuler les réserves étrangères en baisse.

SUPERHERO ?

Massa a commencé sa carrière politique à la fin des années 1980 au sein du parti conservateur de l'Union du centre démocratique.

De 2002 à 2007, il a été fonctionnaire du gouvernement péroniste, puis maire de Tigre, une zone de banlieue de Buenos Aires où il vit. Il est ensuite devenu chef de cabinet de la présidente de l'époque, Fernandez de Kirchner, mais a démissionné après moins d'un an.

En 2013, Massa a fondé un nouveau parti appelé le Front du renouveau, qui a fini par s'associer à d'autres factions péronistes pour créer un groupe de centre-gauche qui a ensuite battu la coalition de l'ex-président Mauricio Macri lors des élections de 2019.

Au cours de la dernière décennie, la politique rugueuse de l'Argentine, amplifiée par l'aggravation de la crise économique, a eu raison de la popularité de Massa.

Près de 55 % des gens ont une opinion négative de Massa, tandis qu'environ 63 % disent qu'ils ne voteraient jamais pour lui s'il se présentait à la présidence, selon un récent sondage du cabinet de conseil en image Management & Fit.

Alors que le pays s'achemine vers l'élection présidentielle de l'année prochaine, Massa sera mis à l'épreuve. Une performance réussie en tant que superministre sera cruciale pour ses propres perspectives politiques futures - sans oublier qu'elle sera vitale pour la santé à court terme de la deuxième plus grande économie d'Amérique du Sud.

"Massa est tellement ambitieux. Il a rêvé toute sa vie d'être président", a déclaré l'homme d'affaires Gregorio Feldman.

"Il finira soit par devenir un super-héros, soit par se faire dévorer vivant".