L'amélioration du sentiment de risque aide les antipodes, mais les traders attendent les données sur l'inflation aux États-Unis.

Par Alun John

HONG KONG (Reuters) - Les dollars australien et kiwi se sont échangés près de leurs plus hauts niveaux sur plusieurs semaines jeudi, les investisseurs devenant plus haussiers sur les actifs à risque tels que les actions, tandis que le dollar s'est maintenu dans une fourchette étroite avant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée.

Le dollar australien s'est maintenu dans une fourchette étroite avant la publication des données sur l'inflation aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée. Le dollar australien s'est établi à 0,717 $, non loin des 0,7194 $ touchés la veille, qui étaient proches d'un sommet de trois semaines.

Dans une note matinale aux clients, les analystes de Westpac ont souligné que "l'explosion à la hausse des marchés des métaux, l'amélioration du sentiment de risque mondial et la faiblesse du dollar américain" sont des facteurs qui soutiennent l'Aussie, ajoutant "une clôture au-dessus de 0,7183 $ suggérerait une nouvelle extension vers 0,7225 $ et éventuellement 0,7275 $".

L'indice mondial MSCI est en hausse d'environ 2 % cette semaine après un mois de janvier éprouvant, aidé par une série de bénéfices optimistes et quelques titres positifs suggérant que les tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine pourraient s'apaiser. [MKTS/GLOB]

Les prix de l'aluminium ont atteint des sommets de 13 ans et demi mercredi et d'autres métaux industriels ont également progressé [MET/L].

Le dollar néo-zélandais, qui a atteint un sommet de deux semaines à 0,66975 $ mercredi, était à 0,66850 $, tandis que l'amélioration du sentiment de risque a également pesé un peu sur le yen, valeur refuge, qui était à 115,58 par dollar, l'extrémité faible de sa récente fourchette.

Mais les monnaies en général étaient dans une certaine attente de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui pourrait proposer aux investisseurs de nouveaux indices sur le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Une augmentation de 0,5 % d'un mois sur l'autre en janvier, et de 7,3 % sur l'année, est attendue, selon les économistes interrogés par Reuters, mais des chiffres plus élevés que prévu pourraient signaler des hausses de taux d'intérêt plus agressives.

Les marchés s'attendent généralement à une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de mars, et certains évoquent la possibilité d'une hausse plus importante de 50 points de base.

Toutefois, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mercredi qu'elle ne voyait pas d'arguments convaincants en faveur d'une hausse des taux de 50 points de base, ajoutant que les futures hausses de taux après mars dépendraient de la force de l'inflation et de son degré de modération ou de persistance.

Les rendements des obligations d'État américaines et européennes ont augmenté à mesure que les attentes d'une hausse des taux augmentaient, mais ils étaient plus calmes mercredi et jeudi matin.

Les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans étaient de 1,9354 % jeudi en début de journée en Asie, tout près des 1,970 % de mardi, un sommet de 27 mois.

L'euro était à 1,1416, ayant légèrement baissé cette semaine après que la présidente Christine Lagarde a déclaré lundi qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement important, calmant les hausses cette année.

Dans le monde des cryptomonnaies, le bitcoin était stable autour de 44 200 dollars, juste après le pic de 45 501 dollars atteint mardi en cinq semaines.