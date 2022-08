L'amendement du Michigan relatif au droit à l'avortement sera soumis à la Cour suprême de l'État.

Deux républicains du State Canvassing Board ont voté contre l'inscription de la proposition d'amendement constitutionnel sur le bulletin de vote, tandis que deux démocrates l'ont soutenue.

Reproductive Freedom For All, un groupe de défense du droit à l'avortement qui a recueilli plus de 730 000 signatures en faveur de la mesure, a déclaré qu'il allait rapidement porter l'affaire devant la haute cour à tendance démocrate.

Le groupe a organisé une campagne de pétition avant la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé Roe v. Wade, l'affaire fondamentale qui a accordé une protection constitutionnelle nationale pour les avortements.

La décision de la Cour a entraîné la remise en vigueur d'une interdiction de l'avortement datant de 1931 dans le Michigan. Mais au début du mois, un juge de l'État a empêché les procureurs du comté de faire respecter cette interdiction.

Les groupes anti-avortement se sont opposés à la mesure de vote en grande partie pour des raisons techniques, affirmant que le langage de la pétition contenait de multiples erreurs. Le bulletin de vote pour l'élection du 8 novembre doit être finalisé avant le 9 septembre.

Plus tôt ce mois-ci, les électeurs du Kansas ont rejeté avec force une proposition d'amendement à sa constitution qui aurait permis à la législature de l'État d'interdire la procédure, le premier test du sentiment des électeurs depuis la décision de la Cour suprême sur l'avortement.

Dans plusieurs autres États, dont le Kentucky et la Californie, des référendums nationaux sur le droit à l'avortement figureront sur les bulletins de vote de novembre, et la question occupe une place importante dans la course au poste de gouverneur du Michigan.