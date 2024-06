Les rendements des obligations du Trésor américain se stabiliseront au cours des trois prochains mois et ne baisseront que modestement d'ici la fin de l'année, compte tenu de la diminution des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, selon un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges obligataires.

Après avoir culminé à 5,02 % en octobre, le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de plus de 120 points de base (pb), les opérateurs ayant anticipé jusqu'à 150 pb de baisses des taux de la Fed cette année.

Des données économiques américaines généralement solides et une inflation toujours supérieure à l'objectif de la Fed ont poussé les marchés financiers à limiter ces attentes à deux baisses de taux de 25 points de base cette année, à partir de septembre.

Les économistes interrogés dans le cadre d'une autre enquête Reuters ont partagé ce point de vue, estimant qu'il existait un risque considérable qu'il n'y ait qu'une seule, voire aucune, réduction des taux en 2024.

Cette revalorisation des contrats à terme sur les taux d'intérêt a fait rebondir le rendement à 4,44 % actuellement, bien que la trajectoire ait été volatile - traversant une fourchette de près de 40 points de base au cours des deux dernières semaines seulement.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans, considéré comme à peu près stable à 4,35 % à la fin du mois d'août, devrait ensuite baisser à 4,23 % et 4,13 % dans six et douze mois respectivement, selon les prévisions médianes de 55 stratèges et analystes en matière de revenus fixes interrogés par Reuters entre le 6 et le 11 juin.

"Pour les rendements, nous pensons qu'il s'agit plutôt d'un mouvement latéral agité, puis d'une baisse vers la fin de l'année. Nous restons dans le camp de l'atténuation des pressions inflationnistes et des réductions éventuelles des taux de la Fed - une ou deux - d'ici la fin de l'année", a déclaré Kathy Jones, stratège en chef des revenus fixes pour le Schwab Center for Financial Research.

"Mais la volatilité va se poursuivre car la réaction du marché à chaque publication de données restera amplifiée et si elles ne répondent pas aux attentes, nous aurons une forte réaction. Nous devons reconnaître que l'économie, au cours des deux dernières années, a été beaucoup plus résistante que ce que la plupart des gens attendaient."

La robustesse des données économiques a également incité les stratèges à revoir à la hausse les prévisions médianes concernant le rendement des bons du Trésor à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, qui ne devrait plus baisser que de 22 points de base pour atteindre 4,62 % d'ici à la fin du mois d'août et d'environ 40 points de base pour s'établir à 4,45 % dans six mois, contre 4,84 % actuellement.

"La plupart des données non contraignantes - les enquêtes, etc. - ont été plus faibles que prévu jusqu'à présent, ce qui a conduit les prévisionnistes à penser qu'un affaiblissement de l'économie était imminent, alors que les données contraignantes ont continué à être solides", a déclaré Jabaz Mathai, responsable des taux et des changes pour le G10 chez Citi.

"Il est donc extrêmement difficile de répondre à la question que se posent les gens, à savoir quand l'économie entrera réellement en récession, ce qui a entraîné le report de l'établissement des prix des réductions de taux. L'environnement est mitigé, les taux devraient donc rester dans une fourchette à court terme", a ajouté M. Mathai.

L'orientation des rendements au cours des prochains mois dépendra en grande partie des messages de la réunion de la banque centrale sur la politique monétaire qui aura lieu mercredi, les projections économiques mises à jour devant indiquer moins de réductions de taux que prévu en mars.

À la question de savoir ce qui était le plus probable pour la courbe de rendement américaine au cours du mois à venir, 70 % des personnes interrogées, soit 14 sur 20, ont répondu qu'elle se pentifierait, neuf d'entre elles ayant déclaré que cela serait dû au fait que les rendements obligataires à court terme diminueraient plus que les rendements à long terme, ou "bull steepening" (pentification haussière).

Cinq personnes ont déclaré qu'une "pentification baissière" était plus probable, quatre ont déclaré une "aplatissement haussier", tandis que deux ont choisi une "aplatissement baissier".