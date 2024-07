C'était un mariage de rêve, avec un cadre extérieur pittoresque, une robe en dentelle blanche et un gâteau délectable. Un jour parfait pour les golden retrievers Bree et Bond, qui se sont unis devant leurs amis humains et canins les plus proches.

Les mariages d'animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux en Chine, où les politiques gouvernementales n'ont guère réussi à encourager les humains à se marier dans cette société vieillissante où la population est en déclin et où les taux de mariage et de natalité restent faibles.

La popularité des animaux de compagnie et la volonté croissante de faire des folies pour eux sont à l'origine de cette tendance. Les dépenses consacrées aux compagnons à fourrure en 2023 ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 279,3 milliards de yuans (38,41 milliards de dollars) par rapport à l'année précédente, selon les chiffres de l'industrie.

"Les gens se marient. Pourquoi les chiens ne pourraient-ils pas se marier ?" a déclaré Rye Ling, le propriétaire de Bree, après avoir escorté sa femelle jusqu'à l'autel, où elle a échangé des vœux en promettant de toujours partager des friandises et de jouer avec son mari Bond.

En 2023, il y avait plus de 116 millions de chats et de chiens dans les villes de Chine, selon les chiffres du cabinet d'études Acuity Knowledge Partners. Selon le cabinet d'études, si ces animaux sont répartis uniformément au sein de la population urbaine chinoise, environ un Chinois sur huit possède un chat ou un chien, la majorité d'entre eux ayant moins de 40 ans.

Ling et sa petite amie Gigi Chen, qui ont déclaré ne pas être pressés de se marier, ont minutieusement planifié la cérémonie canine pendant des mois, en faisant appel à des photographes professionnels, en concevant des livrets de mariage et en commandant un gâteau sur mesure de 800 yuans, avec des décorations qui ressemblent à Bree et Bond.

Yang Tao, dont la boulangerie pour animaux basée à Shanghai a préparé le gâteau, a déclaré qu'elle avait d'abord été surprise que des clients veuillent des gâteaux de mariage pour leurs chiens.

"Je pense qu'il y aura de plus en plus de mariages de chiens", a déclaré Mme Yang, ajoutant qu'elle avait déjà préparé plusieurs cérémonies similaires depuis le lancement de sa boulangerie en 2022.

"Nous avons déjà reçu une commande pour dans quelques mois... et c'est pour un mariage de chiens.

Ling a déclaré qu'il espérait que la cérémonie donnerait à Bree et Bond un "sens du rituel". Ling, qui a déclaré ne vouloir qu'un seul enfant, espère également accueillir bientôt des chiots.

(1 $ = 7,2712 yuans chinois)