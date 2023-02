L'amour des tortues de mer transforme les braconniers philippins en protecteurs

L'homme de 55 ans peut facilement repérer les sites de nidification, ayant été formé dans sa jeunesse par son grand-père à traquer les animaux et leurs œufs, que sa famille échangeait à l'époque ou mangeait.

Mais ses jours de vol d'œufs sont révolus. Désormais, Manlugay a mis ses compétences au service de la protection des tortues marines sur les plages de la province que l'espèce menacée Olive Ridley privilégie pour construire ses sites de nidification.

"J'ai appris à aimer ce travail", a déclaré Manlugay, qui était accompagné de ses deux chiens. "Nous ne savions pas que le braconnage était illégal et que nous ne devions pas manger d'œufs et de viande de tortue".

Il a soigneusement transféré chaque œuf dans son seau, ainsi qu'un peu de sable des nids de tortues, pour les remettre au groupe qui dirige un programme de conservation sur les plages, Coastal Underwater Resource Management Actions (CURMA).

(Pour l'essai photo, veuillez cliquer sur : )

Les cinq espèces de tortues marines que l'on trouve dans l'archipel des Philippines - tortue verte, tortue imbriquée, tortue caouanne, tortue luth et tortue olivâtre - sont toutes en danger.

Abattues pour leurs œufs, leur viande et leur carapace, les tortues, ou "pawikan" comme on les appelle, sont également menacées par le commerce, la chasse, la perte d'habitat et le changement climatique.

Mais l'effort de conservation établi en 2009 a transformé les braconniers de tortues de mer en alliés, en proposant des incitations et des formations pour aider à sauver des milliers de tortues et empêcher leurs œufs de finir sur les marchés et dans les assiettes.

"Nous avons parlé aux braconniers, et il s'est avéré que le braconnage n'était qu'un autre moyen pour eux de gagner leur vie", a déclaré Carlos Tamayo, directeur des opérations du programme. "Ils n'avaient pas le choix."

Les tortues de mer pondent en moyenne 100 œufs par nid, tandis que le nombre de nids varie entre 35 et 40 par saison, qui s'étend d'octobre à février.

Tamayo a ajouté que ce chiffre avait doublé au cours de la première année de la pandémie de coronavirus. À une époque où les mesures de lutte contre la maladie maintenaient les gens à l'intérieur, il y a eu un rebondissement dans de nombreux aspects de l'activité animale.

"Rien que la saison dernière, par exemple, nous avons eu 75 nids et nous avons libéré près de 9 000 éclosions", a déclaré Tamayo.

Les bénévoles reçoivent 20 pesos (0,37 $) pour chaque œuf collecté, soit quatre fois ce qu'ils pourraient gagner en les vendant. Les œufs sont transférés à l'écloserie du programme pour être réintroduits dans des zones protégées.

L'ancien braconnier Jessie Cabagbag, qui a grandi en mangeant de la viande et des œufs de tortue, a déclaré que le revenu supplémentaire provenant de la collecte des œufs était très utile à sa famille, qui vit principalement de la pêche.

"Les primes nous aident à payer notre nourriture et notre facture d'électricité. Quand j'ai eu de la chance, j'ai pu économiser et l'utiliser pour acheter un tricycle que j'utilise (pour transporter les passagers) quand je ne peux pas aller pêcher, c'est donc une autre source de revenus", a-t-il ajouté.

Cabagbag, dont la femme et le fils de sept ans l'accompagnent dans ses patrouilles sur la plage de La Union à Bacnotan, a remis plus de 1 000 œufs au CURMA depuis octobre.

"J'ai arrêté de braconner lorsque nous avons suivi une formation et qu'on nous a appris que ce que nous faisions était illégal, et que ces espèces de tortues sont en voie de disparition", a déclaré le quadragénaire.

Les touristes se pressent pour assister au spectacle des jeunes tortues bleu-gris qui dévalent follement la plage en pente pour atteindre l'eau après avoir été relâchées.

L'événement a inspiré une joie débordante à Cabagbag, a-t-il dit.

"Je suis vraiment fier. Même nos voisins, ils apprécient ce que je fais, car ce n'est pas facile. Je suis heureux de pouvoir contribuer à la conservation du 'pawikan'."

(1 $ = 54,6300 pesos philippins)