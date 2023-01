L'ampleur des tortures et des détentions présumées par les forces russes à Kherson émerge

Son mari, un soldat ukrainien, est mort en défendant le pont Antonivskyi de Kherson le premier jour de la guerre à grande échelle, dit-elle. Au cours de plusieurs interrogatoires au printemps, les forces russes ont plongé ses mains dans de l'eau bouillante, lui ont arraché les ongles et l'ont frappée au visage avec des crosses de fusil au point qu'elle a dû subir une chirurgie plastique, selon Minenko.

"Une douleur s'est transformée en une autre", a déclaré Minenko, s'exprimant alors qu'elle se trouvait dans un centre d'aide humanitaire improvisé début décembre, avec des cicatrices visibles autour de ses yeux de ce qu'elle a dit être une opération pour réparer les dégâts. "J'étais un cadavre vivant".

Les méthodes de torture physique présumées administrées par les forces d'occupation russes comprennent des chocs électriques sur les parties génitales et d'autres parties du corps, des coups et diverses formes de suffocation, selon les entretiens avec plus d'une douzaine de victimes présumées, des membres des forces de l'ordre ukrainiennes et des procureurs internationaux qui aident l'Ukraine.

Les prisonniers étaient également détenus dans des cellules surpeuplées, sans installations sanitaires ni nourriture ou eau suffisante, pendant des périodes allant jusqu'à deux mois, selon certaines de ces personnes.

Reuters n'a pas été en mesure de corroborer de manière indépendante les récits individuels partagés par Minenko et d'autres résidents de Kherson, mais ils correspondent à ce que les autorités ukrainiennes et les spécialistes internationaux des droits de l'homme ont dit sur les conditions et le traitement pendant la détention, y compris le fait que les détenus avaient les yeux bandés et étaient attachés, qu'ils étaient soumis à des coups et à des chocs électriques et à des blessures, y compris des contusions graves et des os cassés, la nudité forcée et d'autres formes de violence sexuelle.

"Cela a été fait de manière systématique, épuisante" pour obtenir des informations sur l'armée ukrainienne et les collaborateurs présumés ou pour punir ceux qui critiquaient l'occupation russe, selon Andriy Kovalenko, le procureur en chef des crimes de guerre de la région de Kherson.

Le Kremlin et le ministère russe de la défense n'ont pas répondu aux questions de Reuters, notamment sur les allégations de torture et de détentions illégales. Moscou, qui a déclaré mener une "opération militaire spéciale" en Ukraine, a nié avoir commis des crimes de guerre ou ciblé des civils.

Selon les chiffres les plus complets à ce jour sur l'ampleur des tortures et des détentions présumées, communiqués en exclusivité à Reuters par le principal procureur ukrainien chargé des crimes de guerre, les autorités du pays ont ouvert des enquêtes préliminaires concernant plus d'un millier de personnes dans la région de Kherson qui auraient été enlevées et détenues illégalement par les forces russes pendant leur occupation de plusieurs mois.

Selon les membres des forces de l'ordre ukrainiennes, l'ampleur des crimes présumés dans la région de Kherson semble être beaucoup plus importante qu'autour de la capitale Kiev, ce qu'ils attribuent au fait qu'elle a été occupée pendant beaucoup plus longtemps.

Le principal procureur ukrainien chargé des crimes de guerre, Yuriy Belousov, a déclaré que les autorités avaient identifié dix sites dans la région de Kherson utilisés par les forces russes pour des détentions illégales. Environ 200 personnes auraient été torturées ou agressées physiquement alors qu'elles étaient détenues dans ces sites et environ 400 autres personnes y auraient été détenues illégalement, a-t-il précisé. Les autorités ukrainiennes disent qu'elles s'attendent à ce que ces chiffres augmentent à mesure que l'enquête se poursuit après le retrait de la Russie, à la mi-novembre, de la ville de Kherson, la seule capitale régionale ukrainienne qu'elle a capturée au cours de sa guerre de près d'un an contre son voisin occidental.

À l'échelle nationale, les autorités ont ouvert des enquêtes préliminaires sur les détentions illégales présumées de plus de 13 200 personnes, a déclaré M. Belousov. Elles ont lancé 1 900 enquêtes sur des allégations de mauvais traitements et de détention illégale, a-t-il ajouté.

La Russie a accusé l'Ukraine de commettre des crimes de guerre et l'Occident de les ignorer, notamment en alléguant que des soldats ukrainiens avaient exécuté des prisonniers de guerre russes. En novembre, les Nations Unies ont déclaré avoir trouvé des preuves que les deux parties avaient torturé des prisonniers de guerre, un responsable de l'ONU ayant déclaré que les abus russes étaient "assez systématiques". Kiev a précédemment déclaré qu'elle enquêterait sur tous les abus présumés commis par ses forces armées.

Minenko pense que ses tourmenteurs présumés l'ont ciblée parce que son mari avait été soldat. Lors de son enterrement, une semaine après sa mort, les forces russes se sont présentées au cimetière et ont obligé Minenko à s'agenouiller près de sa tombe, tirant avec leurs armes automatiques en simulant une exécution, dit-elle.

Selon Minenko, à trois reprises en mars et avril, des hommes en uniformes militaires russes, le visage couvert par des cagoules, sont venus chez elle la nuit, l'ont interrogée et l'ont emmenée en détention. À une occasion, les hommes l'ont forcée à se déshabiller puis l'ont battue alors que ses mains étaient attachées à une chaise et que sa tête était couverte.

"Lorsque vous avez un sac sur la tête et que vous êtes battu, il y a un tel vide, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous défendre", a déclaré Minenko.

DES CRIMES "GÉNÉRALISÉS

L'invasion de l'Ukraine par Moscou en février a plongé l'Europe dans sa plus grande guerre terrestre depuis la Seconde Guerre mondiale. Après avoir commencé son occupation de la ville de Kherson en mars, la Russie a retiré ses forces en novembre, déclarant qu'il était futile de gaspiller davantage de sang russe là-bas.

Sur plus de 50 000 rapports de crimes de guerre qui ont été enregistrés auprès des autorités ukrainiennes, Belousov a déclaré que plus de 7 700 provenaient de la région de Kherson. Plus de 540 civils sont toujours portés disparus dans la région, a-t-il ajouté. Certaines personnes ont été emmenées vers le territoire tenu par la Russie dans des déportations forcées apparentes, y compris des enfants, selon Kovalenko, le procureur régional.

Belousov a déclaré que les autorités ont trouvé plus de 80 corps, dont la majorité étaient des civils, plus de 50 de ces personnes étant mortes à la suite de blessures par balle ou de tirs d'artillerie. Belousov a ajouté que des centaines de corps de civils avaient été retrouvés dans d'autres zones dont les forces russes s'étaient retirées. Cela inclut plus de 800 civils dans la région de Kharkiv, où les enquêteurs ont eu plus de temps pour enquêter après que l'Ukraine ait repris une vaste étendue de territoire en septembre.

Les autorités ukrainiennes ont également identifié 25 lieux dans la région de Kharkiv qu'elles ont décrits comme des "camps de torture", selon un post Facebook du 2 janvier du chef de la police régionale de Kharkiv, Volodymyr Tymoshko.

Certains des milliers de crimes de guerre présumés commis par les forces russes pourraient être portés devant des tribunaux étrangers s'ils sont jugés suffisamment graves. La Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, a ouvert une enquête sur les crimes de guerre présumés en Ukraine.

Les chiffres qui émergent sur l'ampleur des détentions et des tortures présumées, "indiquent une criminalité grave et généralisée dans le territoire occupé par la Russie", a déclaré l'avocat britannique Nigel Povoas, procureur principal d'une équipe de spécialistes juridiques soutenus par l'Occident, qui aide les efforts de Kiev pour poursuivre les crimes de guerre.

Povoas a déclaré qu'il semble qu'il y ait eu une tendance à infliger la terreur et la souffrance à travers l'Ukraine, ce qui renforce "l'impression d'une politique criminelle plus large, émanant des dirigeants" pour cibler la population civile du pays.

PASSAGES À TABAC PRÉSUMÉS, CHOCS ÉLECTRIQUES

Un homme de 35 ans de la ville de Kherson a déclaré que lors d'une détention de cinq jours en août, les forces russes l'ont battu, l'ont fait se déshabiller et lui ont administré des chocs électriques sur les parties génitales et les oreilles. Lorsque le courant passe, "c'est comme si une balle vous rentrait dans la tête et vous vous évanouissez", a déclaré l'homme, qui a demandé à n'être identifié que par son prénom Andriy par crainte de représailles.

Il a déclaré que ses ravisseurs l'ont interrogé sur les efforts militaires de l'Ukraine, notamment sur le stockage d'armes et d'explosifs, car ils le soupçonnaient d'avoir des liens avec le mouvement de résistance. Andriy a déclaré à Reuters qu'il connaissait des personnes ayant servi dans l'armée ukrainienne et les forces de défense territoriale, mais qu'il n'en était pas lui-même membre.

L'un des plus grands centres de détention de la région était un immeuble de bureaux dans la ville de Kherson, selon les autorités ukrainiennes. Elles affirment que plus de 30 personnes sont connues pour avoir été détenues dans une seule des pièces du sous-sol ressemblant à une grange, qui était utilisé pour la détention et la torture pendant l'occupation russe. Une enquête visant à établir le nombre total de personnes détenues est en cours, selon les autorités.

Lors d'une visite du sous-sol du bâtiment en décembre, une odeur d'excréments humains flottait dans l'air, des fenêtres murées bloquaient la lumière et des signes de ce que les autorités ukrainiennes considèrent comme des outils de torture utilisés par les forces russes, tels que des tuyaux métalliques, des attaches en plastique pour les ligatures et un fil suspendu au plafond prétendument utilisé pour administrer des chocs électriques, étaient visibles. Sur le mur se trouvaient des encoches, qui, selon les autorités, ont été faites par des détenus peut-être pour compter le nombre de jours de détention, ainsi que des messages. L'un d'eux disait : "Pour elle je vis".

Un autre endroit de la ville où des personnes auraient été interrogées et torturées est un bâtiment de la police que les habitants ont appelé "le trou", selon les autorités ukrainiennes et plus d'une demi-douzaine d'habitants de Kherson auxquels Reuters a parlé.

Liudmyla Shumkova, 47 ans, a déclaré qu'elle et sa sœur de 53 ans ont été retenues captives sur le site, au n° 3 de la rue des travailleurs de l'énergie, pendant la majeure partie des plus de cinquante jours qu'elles ont passés en détention cet été. Elle a déclaré que les Russes leur ont posé des questions sur le fils de sa sœur car ils pensaient qu'il était impliqué dans le mouvement de résistance.

Shumkova, qui travaille comme avocate dans le secteur de la santé, a dit qu'une demi-douzaine de personnes s'entassaient dans une cellule avec juste une petite fenêtre pour la lumière et aussi peu de nourriture qu'un repas par jour. Elle dit qu'elle n'a pas été torturée physiquement mais que d'autres détenus l'ont été, y compris une femme officier de police avec qui elle partageait une cellule. Les hommes ont subi des tortures particulièrement dures, a-t-elle dit. "Ils criaient, c'était constant, tous les jours. Cela pouvait durer 2 ou 3 heures".

L'ENQUÊTE SE POURSUIT

Les enquêteurs continuent d'essayer d'identifier les responsables des crimes de guerre présumés, y compris le rôle possible des hauts responsables militaires. Lorsqu'on lui a demandé si les autorités avaient engagé des procédures pénales contre les auteurs présumés de torture, Belousov, le chef des crimes de guerre, a déclaré que plus de 70 personnes avaient été identifiées comme suspectes et que 30 personnes avaient été inculpées.

Belousov, qui n'a pas nommé les personnes, a déclaré que la plupart des suspects sont des responsables militaires de rang inférieur mais que certains sont "des officiers supérieurs, en particulier des colonels et des lieutenants-colonels" ainsi que des personnalités de haut rang des administrations militaro-civiles pro-russes de Luhansk et de Donetsk. Les représentants de la République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk pro-russes n'ont pas répondu aux questions visant à savoir si leurs forces étaient impliquées dans des détentions illégales ou des actes de torture.

Le Kremlin et le ministère russe de la Défense n'ont pas répondu aux questions sur les auteurs présumés.

Par une froide journée de décembre, dans le village de Bilozerka, dans la région de Kherson, les enquêteurs sur les crimes de guerre ont passé en revue un tribunal qui, selon les autorités ukrainiennes, a été utilisé par les forces russes pour détenir et torturer des individus, ainsi qu'une école voisine qui a été transformée en caserne pour environ 300 soldats russes. Le bâtiment de l'école, désormais déserté, où les murs étaient peints du symbole "Z", devenu un emblème de soutien à la Russie dans la guerre, était jonché de débris, dont des masques à gaz et des kits médicaux, de la littérature russe et des balles tirées dans un mur de briques.

Au palais de justice, une petite équipe d'enquêteurs a dépoussiéré les empreintes digitales et prélevé des échantillons d'ADN. Dans un garage adjacent, ils avaient placé des marqueurs jaunes numérotés pour identifier les preuves. Une chaise de bureau gisait renversée et, à proximité, des attaches en plastique jonchaient le sol, ainsi qu'un masque à gaz relié à un tube et à une poche de liquide, qui, selon deux procureurs, ressemble à des dispositifs de torture improvisés qui auraient été utilisés par les occupants russes pour créer une sensation de noyade.

Le Kremlin et le ministère russe de la défense n'ont pas répondu aux questions concernant les méthodes de torture présumées.