L'ancien PDG de Barclays, Staley, a discuté des princesses Disney avec Epstein - procès

Les échanges de courriels présumés entre Staley et Epstein en 2009 et 2010 sont contenus dans un procès intenté par les îles Vierges américaines contre l'ancien employeur de Staley, la banque américaine JP Morgan Chase & Co.

Les îles Vierges américaines, où Epstein possédait deux îles privées, allèguent que JPMorgan a facilité et soutenu le trafic sexuel d'Epstein pendant deux décennies.

La poursuite prétend que Staley avait une relation personnelle étroite avec Epstein et que les courriels entre les deux "suggèrent même que Staley a pu être impliqué dans l'opération de trafic sexuel d'Epstein".

"C'était amusant. Dis bonjour à Blanche-Neige", a envoyé Staley par courriel à Epstein en juillet 2010, selon les documents déposés mercredi auprès du Tribunal fédéral de district de Manhattan.

"[Q]uel personnage voudrais-tu voir ensuite ?" a répondu Epstein.

"La Belle et la Bête", aurait répondu Staley, ce à quoi Epstein a répondu : "Eh bien, un côté est disponible", selon le dépôt.

Reuters n'a pas pu déterminer à quoi faisaient référence "Blanche-Neige" ou "La Belle et la Bête".

Un avocat basé à Londres pour Staley, qui n'est pas un défendeur dans le procès, a refusé de commenter.

JPMorgan, qui a également refusé de commenter jeudi, a déclaré que l'affaire est "juridiquement sans fondement et devrait être rejetée".

Barclays a refusé de commenter jeudi. Dans une déclaration annonçant la démission de M. Staley le 1er novembre 2021, la banque britannique a déclaré que les conclusions préliminaires des enquêtes menées par les régulateurs financiers britanniques sur la façon dont M. Staley a caractérisé sa relation avec M. Epstein n'ont fait "aucune constatation que M. Staley a vu, ou était au courant, de l'un des crimes présumés de M. Epstein."

La Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority de Grande-Bretagne ont toutes deux refusé de commenter jeudi.

Les régulateurs n'ont pas publié les résultats de leur enquête, bien qu'ils aient déclaré précédemment qu'elle se concentrait sur le degré de sincérité de Staley concernant ses liens avec Epstein. Staley conteste les conclusions.

Selon l'action en justice, Staley a échangé environ 1200 e-mails avec Epstein depuis son compte e-mail JPMorgan entre 2008 et 2012.

Staley aurait écrit à Epstein le 1er novembre 2009, décrivant sa relation avec Epstein comme "profonde".

"Je suis dans le jacuzzi avec un verre de vin blanc [...]. Je vous dois beaucoup. Et j'apprécie profondément notre amitié. J'ai peu de choses aussi profondes."

Un mois plus tard, Staley aurait écrit à Epstein pour lui dire à quel point il avait été formidable de lui faire "un long câlin sincère", après quoi Epstein aurait envoyé à Staley deux photos de jeunes femmes.

Epstein était un client de JPMorgan de 2000 à 2013 environ. Staley a occupé divers postes de direction dans le domaine de la banque privée et de la gestion de patrimoine chez JPMorgan jusqu'à ce qu'il quitte la banque en 2013.

Epstein a été retrouvé mort dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel.

Un procès distinct intenté par des victimes d'Epstein contre JPMorgan contient une allégation selon laquelle Staley avait "personnellement observé" les abus d'Epstein sur la plaignante nommée, connue sous le nom de Jane Doe 1.

Staley n'est pas un défendeur dans cette affaire.