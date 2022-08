L'ancien PM australien Morrison défend ses rôles de ministre secret

Le Premier ministre travailliste Anthony Albanese a déclaré lundi que M. Morrison avait cherché à centraliser le pouvoir et qu'il demanderait un avis juridique au Solicitor-General, le deuxième responsable du droit australien, sur ces dispositions.

Les mesures prises par M. Morrison pour se faire nommer ministre de la santé, des finances et des ressources entre 2020 et 2021 ont également suscité des critiques de la part du partenaire de coalition de son parti libéral, le parti National, et de l'ancien Premier ministre libéral Malcolm Turnbull, qui y voient une atteinte aux traditions parlementaires de Westminster.

M. Morrison, qui a perdu son poste lors d'une élection nationale en mai, a déclaré lors d'une interview à la radio mardi qu'il n'avait pas rendu les arrangements publics parce qu'ils ne constituaient qu'une sauvegarde et que les pouvoirs ministériels pour la santé et les finances n'étaient pas déclenchés.

"Nous avons dû prendre des mesures extraordinaires pour mettre en place des sauvegardes", a-t-il déclaré à la station de radio 2GB, comparant cela à avoir deux clés sur un sous-marin nucléaire.

M. Morrison a déclaré que c'était un "oubli" et "regrettable" que le ministre des finances n'ait pas été informé que son rôle avait été dédoublé.

Le rôle de ministre des ressources qu'il a assumé en 2021 était différent, a-t-il dit, parce qu'il avait utilisé ce pouvoir pour empêcher l'approbation d'un projet de forage gazier au large des côtes australiennes, auquel s'opposaient les communautés locales.

"J'ai cherché à être le décideur sur ce dossier en raison de son importance", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les pouvoirs de ces trois portefeuilles n'étaient pas supervisés par le cabinet.