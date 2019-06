L'ancien Premier ministre algérien Ouyahia présenté à un juge

(Actualisé avec Ouyahia)

ALGER, 16 juin (Reuters) - L'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a été présenté dimanche à un magistrat pour répondre à des questions portant sur des accusations de corruption, quelques heures après l'ancien ministre des Finances Kamel Djoudi rapporte la télévision publique algérienne.

Leurs noms s'ajoutent à la longue liste d'ex-hauts représentants du pouvoir inquiétés par la justice depuis la démission de Bouteflika sous la pression de la rue.

Ces derniers jours, la Cour suprême a ordonné le placement en détention de deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et d'un ancien ministre du Commerce, Amara Benyounes, pour dilapidation d'argent public et octroi de privilèges illégaux.

Près de deux mois et demi après la démission de Bouteflika, le 2 avril, et tandis que les manifestations se poursuivent vendredi après vendredi, l'armée algérienne est le principal protagoniste de la vie politique et son chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a appelé la justice à accélérer les enquêtes en cours pour corruption.

Les manifestants réclament le départ d'Abdelkader Bensalah, qui assure l'intérim à la présidence, et du Premier ministre Noureddine Bedoui.

L'élection présidentielle qui avait été programmée le 4 juillet prochain a été repoussée faute de candidatures valides. Aucune nouvelle date n'a été fixée. (Hamid Ould Ahmed Henri-Pierre André pour le service français)