Un tribunal malaisien a acquitté vendredi l'ancien Premier ministre Najib Razak et l'ancien directeur général du fonds d'État à scandale 1MDB des accusations de corruption liées à un audit gouvernemental de 2016 sur ce fonds, ont déclaré leurs avocats.

L'acquittement intervient dans un contexte d'examen renouvelé de la corruption gouvernementale, le Premier ministre Anwar Ibrahim, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, ayant ordonné un examen des projets de l'administration précédente dans le but d'éradiquer la corruption.

Najib - qui purge une peine de 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable dans une affaire distincte - a été accusé en 2018 d'avoir abusé de sa position de Premier ministre pour modifier un audit gouvernemental sur le scandale de plusieurs milliards de dollars à 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

L'ancien directeur général de 1MDB, Arul Kandasamy, a été accusé de complicité avec Najib. Arul et Najib ont tous deux plaidé non coupable.

Vendredi, la Haute Cour de Kuala Lumpur a jugé que l'accusation n'avait pas réussi à établir un dossier contre eux, ont déclaré leurs avocats aux journalistes.

"(La cour) a estimé qu'il n'y avait aucun élément de gratification... absolument aucun élément de corruption dans le rôle de Najib dans ces accusations", a déclaré Shafee Abdullah, l'avocat de Najib.

Arul, qui était présent à la conférence de presse, a déclaré qu'il se sentait justifié par la décision du tribunal, ajoutant qu'il avait été "honnête et direct" sur son rôle à 1MDB.

Le bureau du procureur général n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'affaire 1MDB de la Malaisie fait l'objet d'enquêtes sur la corruption et le blanchiment d'argent dans au moins six pays.

On estime que 4,5 milliards de dollars ont été détournés de 1MDB par des responsables de haut niveau du fonds et leurs associés entre 2009 et 2014, selon le ministère américain de la Justice.

Najib est confronté à trois autres affaires liées à la corruption au sein de 1MDB et d'autres entités étatiques.

Il a également demandé une révision judiciaire de sa condamnation dans une affaire liée à 1MDB, la plus haute cour de Malaisie devant se prononcer sur cette demande ce mois-ci, selon les médias locaux.

D'autres politiciens malaisiens font face à des accusations de corruption, notamment le vice-premier ministre, Ahmad Zahid Hamidi, le leader de la coalition Barisan Nasional de Najib. Zahid a plaidé non coupable à 47 accusations de corruption et de blanchiment d'argent.

Barisan est un partenaire clé de l'administration d'Anwar, qui avait besoin de son soutien pour former un gouvernement après des élections divisées l'année dernière.