Un ancien associé de ValueAct Capital Management, l'une des sociétés d'investissement activiste les plus connues de Wall Street, va créer sa propre société, selon des personnes familières de l'affaire, ce qui constitue l'un des lancements de sociétés activistes les plus médiatisés de ces dernières années.

Dylan Haggart, qui était responsable des investissements de ValueAct dans la société de capital-investissement KKR, la banque d'investissement Morgan Stanley et la société de médias The New York Times, et qui siège aux conseils d'administration de la société de technologie financière Fiserv et de la société de stockage de données Seagate Technology, a créé une nouvelle société appelée Fivespan Partners, ont déclaré les personnes en question.

M. Haggart a quitté ValueAct l'année dernière après avoir passé 10 ans dans cette société d'investissement basée à San Francisco.

Fivespan, qui tire son nom d'un pont emblématique situé dans la ville natale de M. Haggart, près d'Ottawa, au Canada, devrait commencer à réaliser des investissements au cours du second semestre 2024 et sera basée à San Francisco, ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à parler publiquement des projets de la société privée.

Elle prévoit de se concentrer sur les entreprises de taille moyenne qui ont des chances de se développer et de travailler avec les équipes de direction et les conseils d'administration pour les aider à améliorer leurs opérations et leurs structures de capital afin de leur donner plus de valeur, ont déclaré les sources.

Haggart n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ce nouveau lancement est l'un des plus notables dans le domaine des investisseurs activistes depuis que Jeffrey Ubben, fondateur de ValueAct, a lancé Inclusive Capital Partners il y a quatre ans et qu'Ed Garden a quitté Trian Investment Management l'année dernière pour investir sa fortune personnelle par l'intermédiaire de Garden Investments.

Fivespan commencera ses activités à un moment où les activistes retrouvent la faveur des investisseurs, car nombre d'entre eux ont contribué à faire grimper le cours des actions en travaillant avec la direction pour améliorer les performances des entreprises. Les investisseurs récompensent désormais les entreprises qui se transforment pour devenir plus rentables, qui répartissent bien leur capital et qui se concentrent sur ce qui compte pour les actionnaires.

L'année dernière, l'investisseur activiste moyen a réalisé un rendement de 18 % selon les données de Hedge Fund Research, certaines entreprises affichant des gains deux fois plus élevés, alors que le marché dans son ensemble a progressé de plus de 24 %.

Après une décennie passée chez ValueAct, M. Haggart incarne les caractéristiques de son ancienne entreprise : il se tient à l'écart des feux de la rampe et essaie de travailler en collaboration avec la direction, ont déclaré les personnes qui le connaissent. Il prend rarement la parole lors de conférences sectorielles et n'accorde pas d'interviews, mais il est toujours à la disposition des dirigeants de l'entreprise cible pour leur donner des conseils et des orientations, ont-elles ajouté.

La nouvelle société prévoit de créer un portefeuille de six à dix investissements à la fois, selon les sources.

Sarah Coyne, qui a travaillé avec Haggart en tant qu'associée chez ValueAct et qui a également quitté l'entreprise en 2023, sera associée directrice chez Fivespan, ont indiqué les sources.

Deux autres anciens employés de ValueAct, Margarita Krivitski et Andrew Fraga, ainsi que Chris Kelly, qui travaillait auparavant chez Voyager Global Management, rejoindront l'équipe d'investissement.

Carly Pollock, une dirigeante chevronnée du secteur des fonds spéculatifs, sera la directrice de l'exploitation, la directrice financière et la directrice de la conformité de la nouvelle société, ont déclaré les personnes.