L'ancien asthmatique Biden a la toux, mais pas le COVID, selon la Maison Blanche

M. Biden s'est adressé à des dizaines de membres du Congrès, y compris des républicains, ainsi qu'à des chefs d'entreprise et des membres de son cabinet, dans la chaleur étouffante de la mi-journée, avant de signer un projet de loi de 53 milliards de dollars visant à stimuler l'industrie américaine des semi-conducteurs.

Sa congestion persistante l'a obligé à interrompre le discours à plusieurs reprises pour se tourner sur le côté et tousser dans sa main ou siroter de l'eau, attirant l'attention des partisans et des détracteurs sur les médias sociaux. Le président, âgé de 79 ans, a récemment souffert de son deuxième accès de COVID-19, et a été isolé pendant plus de deux semaines à la Maison Blanche jusqu'à dimanche.

"Le Président a été testé négatif au COVID hier et ce matin", a déclaré le service de presse au pool de la Maison Blanche, peu après la fin du discours.

Ashish Jha, le coordinateur du COVID-19, a déclaré aux journalistes en juillet que M. Biden était asthmatique et qu'il souffrait d'une "maladie réactive des voies respiratoires", ce qui signifie qu'il est enclin à avoir "un petit peu de bronchospasme" ou de toux. Il s'est servi d'un inhalateur d'albutérol pour soulager sa toux pendant sa maladie, et a déjà utilisé un inhalateur alors qu'il avait un rhume.