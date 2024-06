(Reuters) - William Anders, l'astronaute ayant photographié un "Lever de Terre" lors de la mission de la NASA Apollo 8, est mort vendredi à l'âge de 90 ans dans un accident d'avion survenu dans l'Etat de Washington, dans l'ouest des Etats-Unis.

L'administrateur de la Nasa, William Nelson, a rendu hommage à William Anders sur les réseaux sociaux en diffusant la photographie montrant la Terre apparaissant au-dessus de la surface lunaire à la façon d'un lever de soleil, écrivant que l'ancien pilote de l'armée de l'air américaine avait "donné à l'humanité l'un des plus beaux cadeaux qu'un astronaute puisse offrir".

Le musée co-fondé par William Anders près de Burlington, dans l'Etat de Washington, a confirmé la mort de l'ancien astronaute dans un accident d'avion.

William Anders était seul aux commandes de son avion lorsqu'il s'est écrasé au large des îles San Juan, au nord de Seattle, a rapporté le Seattle Times, citant l'un des fils de l'ancien astronaute.

William Anders avait rejoint la NASA en 1963. Il avait participé à la mission Apollo 8, la première mission habitée à quitter l'orbite terrestre pour la Lune, en décembre 1968.

C'est lors de cette mission que William Anders a photographié le "Lever de Terre" après que lui et les deux autres membres de la mission, Frank Borman et James Lovell, ont admiré "notre magnifique planète, si colorée, qui se (levait) au-dessus de la surface lunaire, si laide", comme il le racontait en 2015 au magazine Forbes.

Le cliché, qui montre la beauté et la fragilité de la Terre, est considéré comme l'une des photographies les plus importantes de l'histoire.

"Et voilà, nous sommes allés jusqu'à la Lune pour découvrir la Terre", avait déclaré plus tard William Anders.

Après cette mission, William Anders n'est plus retourné dans l'espace.

Alors que la course pour envoyer de nouveau des hommes sur la Lune s'intensifie et que les discussions sur l'envoi d'une mission habitée vers Mars reprennent, William Anders avait dit espérer que "lorsqu'on comprendra enfin comment aller sur Mars, on puisse le faire non pas comme des Américains triomphant sur des Chinois, ou quelque autre idiotie de ce genre, mais que nous puissions le faire comme des humains voyageant de notre planète mère vers notre future planète".

(Peter Cooney, avec la contribution de Steve Gorman; version française Camille Raynaud)

par Steve Gorman et Peter Cooney