L'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a déclaré lundi qu'il avait déposé une caution de 10 000 dollars en Arizona, accusé d'avoir tenté de fausser les résultats des élections de 2020 dans cet État.

M. Giuliani, ancien maire de New York, a déclaré lors de son émission sur les médias sociaux America's Mayor Live qu'il avait déposé sa caution, qu'on avait pris ses empreintes digitales et sa photo d'identité au bureau du shérif du comté de Maricopa.

Les appels passés au bureau du shérif du comté de Maricopa et au greffe de la Cour supérieure du comté de Maricopa, où M. Giuliani a déclaré avoir déposé sa caution, sont restés sans réponse.

"J'ai du mal à croire que j'ai dû me présenter en tant qu'accusé dans une affaire criminelle", a déclaré M. Giuliani lors de son émission.

C'est le mois dernier que M. Giuliani s'est vu ordonner de verser une caution après avoir prétendument échappé aux tentatives des autorités de lui signifier des documents judiciaires l'accusant d'avoir tenté de subvertir l'élection de 2020.

M. Giuliani a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait conspiré pour réclamer à tort les voix électorales de l'Arizona en faveur de M. Trump en 2020, à la suite de la courte défaite de ce dernier face au président démocrate Joe Biden. Son procès devrait débuter en octobre.

M. Giuliani est l'un des 18 accusés dans l'affaire portée par le procureur général démocrate de l'Arizona, Kris Mayes.

M. Giuliani et les autres accusés doivent répondre d'accusations de complot, de fraude et de falsification pour avoir tenté de constituer une liste de grands électeurs de l'Arizona s'engageant à soutenir M. Trump, dans le but de compromettre la certification de l'élection de 2020.

Le républicain Trump, qui affrontera M. Biden lors de l'élection présidentielle de novembre, continue d'affirmer à tort que sa défaite est le résultat d'une fraude.