L'ancien cadre pharmaceutique Martin Shkreli libéré de prison

La libération anticipée de Martin Shkreli, 39 ans, d'une prison de basse sécurité à Allenwood, en Pennsylvanie, a été confirmée mercredi par la prison et par Benjamin Brafman, qui a représenté Martin Shkreli lors de son procès pénal en 2017.

"Martin Shkreli a été libéré de la prison d'Allenwood et transféré dans une maison de transition du BOP après avoir terminé tous les programmes qui ont permis de raccourcir sa peine de prison", a déclaré Benjamin Brafman dans un communiqué, en référence au Bureau fédéral des prisons.

Shkreli peut être libéré complètement de la détention fédérale le 14 septembre. Son enfermement est désormais supervisé par un bureau new-yorkais qui aide les prisonniers à se réinsérer dans la société.

Les spéculations sur les allées et venues de Shkreli se sont multipliées mercredi après l'apparition sur Twitter de photos d'un homme d'un certain âge qui lui ressemble, accompagné d'un homme portant un t-shirt "Free Shkreli".

Shkreli s'est fait connaître sous le nom de "pharma bro" après avoir fait passer le prix du médicament antiparasitaire Daraprim de 17,50 $ à 750 $ par comprimé en 2015, et avoir semblé ne pas s'excuser lorsqu'il était critiqué.

Il a été reconnu coupable en août 2017 d'avoir fraudé les investisseurs de deux fonds spéculatifs qu'il dirigeait, et d'avoir comploté pour frauder les investisseurs du fabricant de médicaments Retrophin Inc, dont il avait été le directeur général.

En juillet dernier, le gouvernement a vendu un album unique du Wu-Tang Clan, "Once Upon a Time in Shaolin", que Shkreli avait acheté aux enchères pour 2 millions de dollars, afin d'aider à rembourser les 7,36 millions de dollars qu'il a dû confisquer en raison de sa condamnation.

En janvier, un juge de Manhattan a banni Shkreli de l'industrie pharmaceutique à vie et l'a condamné à payer 64,6 millions de dollars pour avoir tenté d'écarter du marché des rivaux génériques du Daraprim.

Le mois suivant, le juge de Brooklyn qui a supervisé le procès pénal de Shkreli lui a interdit de manière permanente d'occuper un poste de dirigeant ou de directeur dans des sociétés publiques.

M. Brafman a déclaré qu'il avait "encouragé M. Shkreli à ne faire aucune autre déclaration".