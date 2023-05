L'agence d'espionnage du Canada a dit à l'ancien chef du Parti conservateur canadien, Erin O'Toole, que la Chine avait fait campagne pour le discréditer et supprimer des votes avant l'élection de 2021 qu'il a perdue face au Premier ministre libéral Justin Trudeau, a déclaré M. O'Toole mardi.

Lors d'une séance d'information vendredi, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a informé Mme O'Toole de renseignements indiquant que Pékin l'avait ciblé en 2021, alors qu'il était chef du Parti conservateur et qu'il se présentait pour battre M. Trudeau.

"Le rapport du SCRS m'a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, à savoir que mon parti, plusieurs membres de mon groupe parlementaire et moi-même avons été la cible d'une campagne de désinformation et de suppression d'électeurs orchestrée par la Chine avant et pendant les élections générales de 2021", a déclaré M. O'Toole à la Chambre des communes.

Les partis d'opposition au Parlement ont fait pression sur le premier ministre pour qu'il ouvre une enquête publique sur les ingérences électorales étrangères, bien qu'un rapporteur spécial sur les allégations d'ingérence électorale de la Chine ait recommandé de ne pas le faire la semaine dernière.

Les partis d'opposition ont renouvelé leurs appels à une enquête publique mardi. M. O'Toole a reproché au gouvernement de ne pas avoir transmis aux députés les informations relatives à l'ingérence chinoise.

"L'idéal pour le gouvernement communiste (chinois) est que ses détracteurs se retirent et ferment les yeux", a déclaré M. O'Toole, afin de créer "un effet de refroidissement sur notre démocratie parlementaire".

Les membres et les conseillers principaux du gouvernement "sont volontairement aveugles aux attaques contre notre démocratie parlementaire", a déclaré M. O'Toole.

Au début du mois, M. Trudeau a expulsé un diplomate chinois qui aurait cherché à s'en prendre à la famille d'un politicien conservateur à Hong Kong en 2021, ce qui a suscité une riposte de la part de Pékin.

Le Premier ministre a reconnu qu'il y avait depuis longtemps une ingérence chinoise, mais il a affirmé qu'elle ne portait pas atteinte à l'intégrité des résultats des élections de 2019 et de 2021.

Le bureau de M. Trudeau n'a pas réagi immédiatement aux déclarations de M. O'Toole. L'ambassade de Chine à Ottawa n'a pas non plus fait de commentaire dans l'immédiat.

M. O'Toole a annoncé plus tôt cette année qu'il quitterait la politique et la Chambre des communes le 23 juin.