L'ancien dirigeant de l'un des syndicats de police de la ville de New York a été condamné jeudi à deux ans de prison fédérale pour une affaire de fraude dans laquelle les procureurs l'accusaient d'avoir volé des centaines de milliers de dollars à l'association, ont rapporté les médias locaux.

Le juge John Koeltl de la Cour de district des États-Unis a prononcé la sentence à l'encontre d'Ed Mullins, qui a été président de la Sergeants Benevolent Association (SBA) de 2002 à 2021, lors d'une audience dans une salle d'audience de Manhattan, a rapporté le New York Daily News.

En janvier, Mullins a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude électronique et a accepté de confisquer 600 000 dollars au profit du gouvernement américain et de reverser 600 000 dollars au syndicat.

"Bien que je regrette tout ce qui m'a conduit à ce jour, je reste motivé pour faire les choses bien, pour corriger mes défauts et pour restaurer tous ceux que j'ai blessés", a déclaré Mullins lors de l'audience de jeudi, selon le Daily News.

Entre 2017 et sa démission en tant que chef du syndicat en octobre 2021, Mullins a utilisé une carte de crédit personnelle pour dîner dans des restaurants coûteux et faire des achats dans des magasins de luxe, ont déclaré les procureurs. Mullins a ensuite soumis au syndicat des notes de frais fausses et gonflées pour remboursement, ont indiqué les procureurs.

Au total, Mullins a volé au moins 600 000 dollars à SBA, selon les procureurs.

Koeltl a également condamné Mullins à trois ans de supervision après sa sortie de prison, a rapporté le Daily News.

L'ASB, dont le siège se trouve dans le sud de Manhattan, est le cinquième syndicat de police des États-Unis. Les 13 000 membres du syndicat sont des policiers actifs et retraités du département de la police de New York.