L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Reagan, McFarlane, meurt à l'âge de 84 ans -Washington Post

Il avait 84 ans.

McFarlane est décédé jeudi après une exacerbation d'une précédente affection pulmonaire, a déclaré son fils, Scott McFarlane, au journal. McFarlane vivait à Washington. Il a été hospitalisé alors qu'il rendait visite à sa famille dans le Michigan.

McFarlane a travaillé pour la première fois à la Maison Blanche sous Richard Nixon, en tant qu'assistant militaire du chef de la politique étrangère Henry Kissinger, après avoir servi deux fois au Vietnam en tant qu'officier des Marines.

Calme et au visage impassible, McFarlane a acquis du pouvoir à la Maison Blanche de Reagan "sous une couverture de morosité", a écrit le journaliste Robert Timberg. Reagan l'a nommé conseiller à la sécurité nationale en 1983 principalement parce qu'il était le choix le moins controversé.

Quatre ans plus tard, les audiences télévisées du Congrès qui ont révélé que McFarlane était une cheville ouvrière du scandale connu sous le nom d'Iran-Contra ont passionné des millions d'Américains.

McFarlane a dirigé des ventes d'armes à ceux qu'il pensait être des modérés à Téhéran dans l'espoir qu'ils pourraient libérer sept otages américains détenus par le Hezbollah lié à l'Iran au Liban. Les tentatives ratées de les libérer ont contourné un embargo américain sur les armes à destination de l'Iran et ont eu lieu quelques années seulement après que des militants iraniens aient retenu 52 otages à l'ambassade américaine de Téhéran pendant plus d'un an.

Lors des auditions, McFarlane a déclaré aux législateurs qu'il ne savait pas que les bénéfices des ventes d'armes étaient détournés pour financer les rebelles Contra au Nicaragua qui combattaient le gouvernement socialiste sandiniste - jusqu'à ce que son protégé et collègue Marine, Oliver North, le lui dise.

Mais des années auparavant, McFarlane avait mis en place des moyens de financer les Contras, qui combattaient le gouvernement nicaraguayen démocratiquement élu, à l'insu du Congrès. En fin de compte, le scandale a mis en évidence la capacité des responsables de la Maison Blanche à mener une politique étrangère de leur propre chef et à contourner le système de freins et de contrepoids de la Constitution destiné à empêcher que de telles politiques ne deviennent incontrôlables.

Bien que McFarlane ait travaillé sur le contrôle des armes nucléaires et sur de nombreuses autres questions difficiles à la Maison Blanche de Reagan, il craignait qu'on se souvienne finalement de lui pour Iran-Contra. Il regrette d'avoir démissionné de la Maison Blanche en plein milieu, mais s'implique encore plus dans le scandale après son départ.

DU VIETNAM À LA MAISON BLANCHE

Robert Carl McFarlane, fils d'un membre démocrate du Congrès du Texas, est né le 12 juillet 1937, a grandi à Washington et est diplômé de l'Académie navale américaine. Entre deux tours au Vietnam, il obtient une maîtrise en études stratégiques à Genève.

Après être rentré à Washington et avoir occupé plusieurs emplois dans le gouvernement, il a décroché un poste à la Maison Blanche. En tant qu'assistant de Kissinger, McFarlane a été témoin de la défaite cuisante des États-Unis au Vietnam. Il s'est occupé des communications de la Maison Blanche avec l'ambassadeur américain au Sud-Vietnam alors qu'il dirigeait l'évacuation des diplomates américains par hélicoptère depuis le toit de l'ambassade à Saigon en 1975.

Auparavant, Kissinger avait contribué à l'ouverture des relations avec la Chine après des pourparlers secrets, ce qui a éveillé l'intérêt de McFarlane pour le façonnement des relations avec les puissances en sourdine.

En tant qu'assistant à la Maison Blanche de Reagan, McFarlane a contribué à lancer une étude qui est devenue connue sous le nom de "Doctrine Reagan", un engagement à faire reculer l'influence communiste soviétique de l'Amérique latine au Moyen-Orient. Reagan le nomme bientôt conseiller à la sécurité nationale. McFarlane prend la doctrine à cœur.

Au Nicaragua, le gouvernement socialiste sandiniste, selon McFarlane, formait une "tête de pont sur notre propre continent ... travaillant à partir de là pour répandre le communisme pratiquement dans toute notre arrière-cour".

La CIA de Reagan a essayé d'aider les Contras en bombardant un aéroport et des ports miniers. Mais des reportages ont révélé ces attaques, incitant le Congrès à adopter l'amendement Boland interdisant aux agences de renseignement américaines d'aider les Contras.

Néanmoins, Reagan, qui considérait les Contras comme l'équivalent moral des Pères fondateurs, demanda à McFarlane de lui apporter des solutions, et non des problèmes. Raisonnant que l'amendement Boland n'avait aucune prise sur les fonctionnaires de la Maison Blanche, McFarlane a secrètement arraché des fonds par d'autres moyens.

Il rendit visite à l'ambassadeur saoudien dans son manoir surplombant le fleuve Potomac et suggéra que si les Contras échouaient, Reagan pourrait perdre sa réélection. Bientôt, les Saoudiens versaient un million de dollars par mois sur un compte bancaire dans les îles Caïmans.

Plus loin de chez lui, McFarlane craignait que Moscou ne courtise l'Iran voisin et ne fasse des incursions au Moyen-Orient. Un contact israélien a abordé l'idée de vendre des armes américaines, par l'intermédiaire d'Israël, aux modérés d'Iran, enfermés dans la guerre avec l'Irak. Au-delà de la possibilité de libérer les otages, McFarlane pensait que la création de liens avec les modérés pourrait conduire au renversement éventuel de l'ayatollah Khomeini et à une réinitialisation des relations irano-américaines qui pourrait entrer dans l'histoire.

Il a apporté l'idée de libérer les otages à Reagan qui se remettait d'une opération du cancer. Pour Reagan, qui était devenu obsédé par le sort des otages, dont un chef de station de la CIA, un accord pourrait les libérer.

ON LUI A DEMANDÉ DE JOUER À DIEU

Les Iraniens ont demandé à McFarlane de choisir quel otage ils allaient libérer. "On me demandait de jouer à Dieu", a déclaré McFarlane. Son choix a été facile : William Buckley, le chef de la station. Washington a approuvé les livraisons de missiles d'Israël. Mais Buckley était déjà mort. Alors qu'un otage était libéré, d'autres étaient enlevés.

Ayant le sentiment d'avoir failli à Reagan, McFarlane démissionne fin 1985.

Avant de partir, cependant, McFarlane a pris des liens de communication avec le conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

En mai 1986, McFarlane et Oliver North s'envolent pour une mission à Téhéran afin de rencontrer ceux qu'ils pensent être des modérés. Outre une palette de pièces de missiles, ils apportaient des cadeaux : des pistolets et un gâteau au chocolat surmonté d'une clé, censée symboliser une ouverture diplomatique.

Ils n'ont pas été accueillis par des modérés, mais par la force militaire d'élite de l'Ayatollah, les Gardiens de la Révolution. Les jours passent. Aucun otage n'a été libéré, les Américains sont rentrés chez eux en vain.

Sur le chemin du retour, North a révélé qu'il avait détourné une partie des bénéfices des ventes vers les Contras. "Au moins, nous utilisons une partie de l'argent de l'Ayatollah en Amérique centrale", déclare North à McFarlane.

Une autre surprise se prépare : un article dans un magazine libanais révèle le désastre au monde entier. Cela conduit à une enquête américaine qui nuit à la réputation de Reagan et jette McFarlane dans la dépression.

En février 1987, la veille du jour où McFarlane devait comparaître pour la deuxième fois au Capitole devant une commission d'enquête sur l'Iran-Contra, il a avalé 30 comprimés de Valium avec un verre de vin et s'est couché.

La tentative de suicide a échoué.

Après avoir plaidé coupable d'avoir menti au Congrès sur la sollicitation de fonds pour des activités paramilitaires au Nicaragua, McFarlane a été condamné en 1988 à une mise à l'épreuve, à une amende de 20 000 dollars et à des travaux d'intérêt général.

Contrairement à d'autres figures du scandale, McFarlane ne s'est pas prévalu de son droit constitutionnel d'éluder les questions.

En 1992, le président George H.W. Bush a gracié McFarlane sur le conseil du procureur général de l'époque, Bill Barr, qui a ensuite occupé le même poste sous Donald Trump.

STAR WARS En tant que conseiller à la sécurité nationale, la gestion de la course aux armes nucléaires avec l'Union soviétique faisait partie intégrante des fonctions de McFarlane. Reagan, qui craignait la guerre nucléaire, voulait mettre au point des lasers de l'Initiative de défense stratégique, ou "Guerre des étoiles", capables de faire exploser des missiles nucléaires dans le ciel. De nombreux scientifiques étaient sceptiques, et certains responsables du Pentagone pensaient que cela aggraverait la course aux armements.

Reagan a demandé à McFarlane de convaincre le Premier ministre britannique Margaret Thatcher de soutenir la SDI. McFarlane lui a dit que Reagan pensait que le système pourrait faire gagner 300 millions de dollars de contrats aux entreprises britanniques. "Thatcher s'est assise et s'est un peu éclaircie", écrit McFarlane. "Enfin, elle m'a regardé et m'a dit : 'Vous savez, il y a peut-être quelque chose dans tout ça après tout!'".

McFarlane était fier d'avoir contribué à la conclusion du premier accord de non-prolifération des armes nucléaires avec Moscou, mais craignait que l'Iran-Contra ne lui fasse de l'ombre.

Il a également regretté de s'être retiré en plein milieu de cette crise. "Je n'aurais pas dû le faire", a-t-il déclaré au podcast Fiasco en 2020 à propos de sa démission. "La seule personne qui aurait pu arrêter (Iran-Contra), c'était moi".

Après avoir quitté la politique, McFarlane a cofondé une société pour développer des centrales nucléaires à l'étranger en utilisant la technologie américaine.

Une fois encore, la Russie occupe une place importante dans sa réflexion. McFarlane pensait que si les États-Unis ne proposaient pas la technologie des réacteurs à des pays comme l'Arabie saoudite, la Russie ou la Chine le ferait. Il a rencontré des responsables de l'administration Trump sur les possibilités d'apporter la technologie au royaume, un geste qui, selon les critiques, pourrait déclencher une course aux armements au Moyen-Orient.

McFarlane et sa femme, Jonda, ont eu trois enfants.