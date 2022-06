L'ancien directeur de campagne de Trump et un ancien fonctionnaire de Géorgie témoigneront lors de l'audience sur le "gros mensonge" du 6 janvier.

La commission d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra sa deuxième audience publique ce mois-ci lundi à partir de 10 heures EDT (1400 GMT), après une séance explosive jeudi soir où le panel a présenté des témoignages montrant que les proches alliés de Trump - même sa fille Ivanka - ont rejeté ses fausses allégations de fraude électorale.

L'audience de lundi, la deuxième d'une série de six ce mois-ci, se concentrera sur l'affirmation de l'ancien président républicain selon laquelle sa défaite face au démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre 2020 était due à des allégations infondées de fraude électorale, le fameux "Big Lie".

Le premier panel de témoins de l'audience comprendra William Stepien, qui a servi de directeur de campagne pour la campagne 2020 de Trump, après avoir été directeur des affaires politiques de la Maison Blanche de 2017 à 2018.

Chris Stirewalt, ancien rédacteur politique de Fox News, témoignera également lors du premier panel.

Le deuxième panel comprendra l'avocat républicain conservateur chargé des élections, Ben Ginsberg ; BJay Pak, qui a démissionné de son poste de procureur américain à Atlanta alors que Trump et ses alliés cherchaient à annuler les résultats de l'élection en Géorgie ; et Al Schmidt, qui était le seul républicain du conseil électoral de la ville de Philadelphie et qui est devenu la cible des attaques de Trump après avoir défendu l'intégrité du vote présidentiel de 2020.

La Géorgie et la Pennsylvanie font partie des États qui ont soutenu Trump lors de l'élection de 2016, mais qui sont tombés dans la colonne de Biden en 2020. Ils ont été au centre des affirmations infondées de fraude électorale.