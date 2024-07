L'ancien directeur financier de la National Rifle Association, Wilson Phillips, a accepté une interdiction de gérer des fonds pour des organisations à but non lucratif à New York pendant dix ans afin de régler sa part du procès pour corruption intenté par le procureur général de l'État, Letitia James, à l'encontre du groupe de défense des droits des armes à feu.

L'accord rendu public mardi fait suite à la condamnation par un jury, en février, de M. Phillips, de l'ancien chef de la NRA, Wayne LaPierre, et d'autres personnes pour des années de mauvaise gestion financière, notamment pour avoir financé le style de vie extravagant de M. LaPierre.

Les jurés ont ordonné à LaPierre de rembourser 4,35 millions de dollars au groupe et à Phillips de rembourser 2 millions de dollars pour son rôle dans la dissimulation des dépenses de LaPierre.

L'accord de M. Phillips laisse intacte la somme de 2 millions de dollars, mais signifie qu'il ne participera pas à la deuxième phase du procès, qui doit débuter le 15 juillet.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État devrait décider, sans jury, d'imposer ou non des mesures supplémentaires à l'encontre de la NRA, de M. LaPierre et de l'accusé John Frazer, qui a récemment démissionné de son poste de conseiller général de la NRA.

Les mesures proposées par M. James comprennent l'embauche d'un contrôleur de conformité pour la NRA et l'interdiction pour M. LaPierre de s'associer au groupe en tant que fiduciaire.

"L'accord conclu aujourd'hui doit servir d'exemple pour montrer que mon bureau demandera des comptes à toute personne impliquée dans un abus de pouvoir ou un détournement de fonds", a déclaré M. James dans un communiqué.

Les avocats de M. Phillips n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Phillips, connu sous le nom de Woody, était également le trésorier de la NRA. Il a pris sa retraite en 2018. LaPierre a démissionné de son poste de directeur général de la NRA quelques jours avant le début du procès.

Mme James a intenté un procès à la NRA en 2020, invoquant son autorité pour superviser les organisations à but non lucratif enregistrées dans l'État. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de Chris Reese)