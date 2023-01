Allen Weisselberg, l'ancien directeur financier de la Trump Organization, a plaidé coupable en août, admettant que de 2005 à 2017, lui et d'autres cadres ont reçu des primes et des avantages qui ont permis à l'entreprise et à eux-mêmes d'économiser de l'argent.

La sentence a été prononcée par le juge Juan Merchan dans un tribunal de l'État de New York à Manhattan.