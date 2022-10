L'ancien dirigeant de la Guinée est responsable du massacre du stade - ancien assistant

"Tout ce qui s'est passé au stade avait été préparé par le président Dadis. Ce sont les enfants de Kaleah (un camp d'entraînement militaire) qui sont descendus dans le stade", a déclaré le lieutenant Aboubacar Sidiki Diakite, parfois connu sous le nom de "Toumba".

Camara n'a pas encore témoigné dans le procès, qui s'est ouvert le 28 septembre. Il a précédemment nié être responsable de l'incident, le mettant sur le compte de soldats errants, dont Diakite.

Diakite et Camara font partie des 11 hommes jugés pour le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, lorsque des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont sortis pour faire pression sur Camara afin qu'il ne se présente pas à l'élection du président de la Guinée l'année suivante.

Beaucoup ont été abattus, poignardés, battus ou écrasés dans une bousculade alors que les forces de sécurité tiraient des gaz lacrymogènes et chargeaient le stade. Au moins une douzaine de femmes ont été violées par les forces de sécurité, selon les procureurs.

Diakite a tiré une balle dans la tête de Camara lors d'une tentative d'assassinat plus tard cette année-là et a déclaré qu'il l'avait fait parce que Camara l'avait rendu responsable du massacre, une affirmation qu'il a répétée lundi.

Dans son témoignage, Diakite a donné des détails sur la façon dont le massacre aurait été planifié.

Il a déclaré que 250 à 300 nouvelles recrues militaires, certaines armées de machettes et de couteaux, ont été amenées à Conakry par des proches de Camara pour infiltrer la manifestation.

Diakite a déclaré qu'il avait essayé de convaincre Camara de laisser les policiers et les gendarmes gérer la situation au fur et à mesure qu'elle se déroulait, mais que Camara était en rage et a donné l'ordre à ses hommes d'"écraser" les manifestants.

Camara devrait donner sa propre version des événements lorsqu'il témoignera dans les prochains jours.