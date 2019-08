L'ancien idéologue et numéro deux des Khmers Rouges est mort

PHNOM PENH, 4 août (Reuters) - Nuon Chea, qui fut le principal idéologue et le "Frère numéro deux" du régime des Khmers Rouges au Cambodge, est décédé dimanche à l'âge de 93 ans, a annoncé un porte-parole de la justice cambodgienne.

L'ancien bras droit de Pol Pot, responsable de la mort d'environ deux millions de Cambodgiens entre 1975 et 1979, avait été reconnu coupable de génocide l'an dernier, et condamné à la prison à vie.

Il avait déjà été condamné à la perpétuité en 2014 pour crimes contre l'humanité, au côté de l'ancien président khmer Khieu Samphan.

Nuon Chea s'est éteint dans l'hôpital de l'Amitié khméro-soviétique de Phnom Penh où il avait été admis début juillet, a déclaré Neth Pheaktra, porte-parole des Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens (CETC), sans préciser la cause du décès de l'ancien Khmer rouge.

Nuon Chea avait adhéré au Parti communiste alors qu'il enseignait à l'université en Thaïlande, contrairement à la plupart de ses futurs camarades de guérilla formés en France, à l'image de Pol Pot.

Après la chute du gouvernement soutenu par les Etats-Unis et la prise de Phnom Penh en 1975, il avait notamment supervisé les services de sécurité du nouvel Etat, le Kampuchéa démocratique, en particulier le redoutable centre de détention et de torture S-21 de la capitale dirigé par Douch, un autre dirigeant khmer rouge de sinistre réputation.

L'idéologie des Khmers rouges théorisée par Nuon Chea prônait le retour à l'"Année zéro" et la rééducation par le travail manuel forcé de toute la population éduquée. On estime qu'entre 1,7 et 2,2 millions de Cambodgiens ont succombé dans les camps de travail et les "champs de la mort".

