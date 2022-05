L'ancien maire de New York, M. de Blasio, se présente au Congrès dans un nouveau district de New York.

"Partout où je vais, les gens demandent : les choses peuvent-elles s'améliorer ? Je réponds du fond du cœur : OUI, mais c'est NOUS qui devons les rendre meilleures. Dans nos quartiers et dans notre nation, le moyen de sauver notre démocratie est d'en faire partie", a déclaré M. de Blasio dans un message sur Twitter.

De Blasio rejoindra plusieurs autres démocrates qui se présentent aux primaires du 23 août, notamment les sénateurs Brad Hoylman et Simcha Felder et les membres de l'assemblée Yuh-Line Niou, Robert Carroll et Jo Anne Simon, selon les médias locaux.

De Blasio, qui a rempli deux mandats de maire avant de quitter ses fonctions en décembre, a déclaré qu'il était fier d'avoir guidé la ville pendant la pandémie de coronavirus.

La popularité de De Blasio a baissé au cours de sa dernière année de mandat, un sondage NY1/Ppsos de juin 2021 montrant que seulement 37 % des habitants de la ville approuvaient le travail qu'il faisait.

Un tribunal d'État devrait finaliser vendredi une nouvelle carte de redécoupage du Congrès pour New York. La nouvelle carte pourrait rendre difficile pour les démocrates de conserver les 19 sièges qu'ils contrôlent actuellement, selon les analystes politiques.

Elle pourrait également créer des appariements difficiles pour les Démocrates. Les représentants démocrates de longue date Jerrold Nadler et Carolyn Maloney ont vu leurs districts combinés en un seul siège à Manhattan, ce qui pourrait les forcer à une bataille primaire.