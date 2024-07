L'ancien médecin de Donald Trump, Ronny Jackson, a déclaré samedi que l'ancien président se remettait comme prévu d'une blessure par balle à l'oreille qu'il avait subie la semaine dernière, mais qu'il avait noté des saignements intermittents et que M. Trump pourrait avoir besoin d'un examen auditif.

La balle tirée par un assassin potentiel lors d'un rassemblement de M. Trump le 13 juillet en Pennsylvanie est arrivée "à moins d'un quart de pouce de sa tête" avant de frapper le haut de l'oreille droite de M. Trump, a déclaré M. Jackson, un membre républicain du Congrès du Texas qui a été le médecin des présidents Trump et Barack Obama.

Cinq jours après avoir échappé de peu à un assassinat, Donald Trump a accepté jeudi l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle du 5 novembre.

Dans une lettre publiée samedi sur les réseaux sociaux, M. Jackson, qui fournit ce qui semble être la première description publique par un professionnel de la santé de la blessure par balle de M. Trump, a déclaré que "la trajectoire de la balle a produit une blessure de 2 (centimètres) de large qui s'étendait jusqu'à la surface cartilagineuse de l'oreille".

"Il y a d'abord eu un saignement important, suivi d'un gonflement marqué de toute la partie supérieure de l'oreille. L'enflure s'est résorbée depuis, et la plaie commence à se granuler et à cicatriser correctement", a-t-il écrit.

M. Jackson a indiqué qu'il avait évalué et traité quotidiennement la blessure de M. Trump depuis la fusillade. Il a indiqué qu'aucune suture n'avait été nécessaire, mais qu'en raison de la "nature hautement vasculaire de l'oreille, il y a encore des saignements intermittents qui nécessitent la mise en place d'un pansement".

"Il subira d'autres évaluations, y compris un examen complet de l'audition, si nécessaire", a ajouté M. Jackson.

Jeudi, lors de la Convention nationale républicaine à Milwaukee, M. Trump a raconté la tentative d'assassinat à un auditoire captivé, affirmant qu'il n'était là que "par la grâce de Dieu tout-puissant".

"J'ai entendu un bruit sourd et j'ai senti que quelque chose me frappait très fort à l'oreille droite", a-t-il déclaré, un épais bandage recouvrant encore son oreille. Je me suis dit : "Wow, qu'est-ce que c'était ? Ça ne peut être qu'une balle".