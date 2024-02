Un ancien négociant en pétrole de Vitol, l'une des plus grandes sociétés de négoce d'énergie au monde, a été reconnu coupable vendredi d'accusations de corruption liées à des pots-de-vin de plus d'un million de dollars qu'il a versés à des fonctionnaires en Équateur et au Mexique pour obtenir des contrats.

Un jury fédéral de Brooklyn a reconnu Javier Aguilar, 50 ans, coupable de trois chefs d'accusation de corruption à l'étranger, de complot de corruption à l'étranger et de complot de blanchiment d'argent.

Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont déclaré que Javier Aguilar avait envoyé des pots-de-vin de son employeur genevois aux fonctionnaires par l'intermédiaire d'une série d'intermédiaires et de sociétés écrans, en violation du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi américaine qui interdit le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers.

M. Aguilar a plaidé non coupable. Ses avocats ont fait valoir qu'Aguilar avait engagé des consultants qu'il pensait légitimes pour aider Vitol à remporter le contrat de 30 mois et de 300 millions de dollars portant sur le transport du brut produit par la compagnie pétrolière nationale équatorienne Petroecuador en 2016.

Ils ont déclaré que ces consultants ont versé des pots-de-vin à son insu et que la structure de paiement a été créée par un haut dirigeant de Vitol.

M. Aguilar est la première personne à être jugée aux États-Unis dans le cadre d'une vaste enquête menée par le ministère de la justice sur les sociétés de négoce de matières premières qui versent des pots-de-vin pour obtenir des contrats avec des entreprises publiques en Amérique latine, un scandale qui a ébranlé les marchés de l'énergie du Mexique au Brésil.

En décembre 2020, Vitol a admis avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires au Brésil, au Mexique et en Équateur et a accepté de payer 164 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes américaine et brésilienne. Le négociant rival Gunvor s'apprête à payer une amende pouvant aller jusqu'à 650 millions de dollars pour résoudre les enquêtes américaines sur ses transactions commerciales en Équateur.

Le procès d'Aguilar, qui a duré huit semaines, a donné lieu au témoignage de plusieurs intermédiaires et bénéficiaires de pots-de-vin, qui ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

Parmi eux, deux anciens employés d'une filiale de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, basée à Houston, ont déclaré qu'Aguilar leur avait versé environ 600 000 dollars de pots-de-vin pour qu'ils orientent vers Vitol un contrat de 200 millions de dollars portant sur la fourniture de gaz éthane.

Les avocats d'Aguilar ont fait valoir que les employés de Pemex n'étaient pas des fonctionnaires étrangers, ce qui signifie que les paiements ne constituaient pas des pots-de-vin au regard de la législation américaine.

M. Aguilar doit répondre d'autres chefs d'accusation devant le tribunal fédéral de Houston en ce qui concerne la fraude présumée de Pemex. Il a plaidé non coupable.