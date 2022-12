L'ancien patron de Wirecard passe en jugement dans le scandale de fraude qui a secoué l'Allemagne

Par Jörn Poltz

L'ancien PDG de 53 ans, Markus Braun, qui est en détention depuis son arrestation en 2020, et deux autres dirigeants de la défunte société de premier ordre font face à des accusations de fraude et de manipulation du marché.

Ils pourraient être emprisonnés jusqu'à 15 ans s'ils sont reconnus coupables.

M. Braun a nié avoir détourné de l'argent de Wirecard et a accusé les autres de mener une opération parallèle à son insu.

Il comparaîtra dans la salle d'audience la plus grande et la plus récente de Munich, une salle souterraine à l'épreuve des bombes construite dans le complexe pénitentiaire de Stadelheim, également destinée à juger les suspects de terrorisme. Un verdict n'est pas attendu avant 2024 au plus tôt.

Fondée en 1999 et basée à Aschheim, dans la banlieue de Munich, Wirecard a connu une ascension fulgurante, passant du statut de processeur de paiement pour la pornographie et les jeux d'argent en ligne à celui de vitrine d'un nouveau type d'entreprise technologique allemande capable de rivaliser avec les titans établis de la plus grande économie d'Europe.

Elle a supplanté la Commerzbank dans l'indice DAX des valeurs sûres allemandes et valait à un moment donné 28 milliards de dollars, mais sa disparition a embarrassé l'establishment allemand, plaçant les politiciens qui soutenaient la société et les régulateurs qui ont mis des années à enquêter sur elle sous surveillance.

Après avoir repoussé les soupçons de malversation des investisseurs et des journalistes et fait pression avec succès sur les autorités allemandes pour qu'elles enquêtent plutôt sur ceux qui examinaient ses finances, Wirecard a été contrainte d'admettre en juin 2020 qu'il manquait 1,9 milliard d'euros dans son bilan.

L'accusation a déclaré que la direction de Wirecard avait inventé de vastes sommes de revenus fantômes pour tromper les investisseurs et les créanciers.

Le gouvernement de la chancelière de l'époque, Angela Merkel, qui avait précédemment soutenu la poursuite par Wirecard d'une acquisition en Chine, a brièvement envisagé de renflouer la société.

Cependant, en quelques jours, Wirecard est devenu le tout premier membre du DAX à déposer une demande d'insolvabilité, devant près de 4 milliards de dollars à ses créanciers.

PREUVES

Les procureurs s'appuieront sur les preuves fournies par le co-accusé de Braun, Oliver Bellenhaus, l'ancien directeur de la filiale de Wirecard à Dubaï, qui est devenu un témoin clé après s'être rendu aux autorités allemandes en 2020.

Un autre ancien cadre, Stephan von Erffa, est également en procès. Il a exprimé publiquement des regrets concernant les événements survenus chez Wirecard, mais a nié les avoir orchestrés. Son avocat a déclaré que von Erffa ne souhaitait pas commenter les accusations.

Un suspect clé, l'ancien directeur d'exploitation de Wirecard, Jan Marsalek, est un fugitif international dont on ignore où il se trouve.

Suite à la disparition de Wirecard, le chef du régulateur financier allemand BaFin a démissionné et le chef de l'organisme de surveillance comptable allemand a également démissionné.

Mme Merkel et son ministre des finances de l'époque, aujourd'hui chancelier, Olaf Scholz, ont été critiqués pour avoir bâclé la surveillance de la société. Scholz a renforcé les pouvoirs de la BaFin et installé une nouvelle direction en 2021.

Scholz a également critiqué l'auditeur de Wirecard, EY, pour n'avoir pas réussi à détecter la fraude. EY a déclaré avoir agi de manière professionnelle.

Il y a 100 dates d'audience provisoirement prévues jusqu'à la fin de l'année prochaine dans cette affaire.