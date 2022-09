L'ancien président afghan Karzai tweete son soutien aux étudiantes protestataires

"La voix des étudiantes de Paktia est la voix de toutes nos filles et de l'Afghanistan", a déclaré sur Twitter Karzai, qui est resté à Kaboul après la prise du pouvoir par les talibans il y a un peu plus d'un an.

"Nous demandons au gouvernement islamique en exercice d'ouvrir les écoles", a-t-il ajouté.

Les Talibans au pouvoir ont soudainement fait volte-face sur leur promesse d'ouvrir des lycées pour filles en mars, laissant en larmes certaines étudiantes qui s'étaient présentées en classe.

Les autorités de Paktia ont déclaré cette semaine que les lycées de filles avaient rouvert, bien que cette décision n'ait pas été officiellement approuvée.

Samedi, le chef du département de l'information de Paktia a déclaré aux journalistes que toute suggestion de fermeture des écoles relevait de la "propagande".

Mais trois résidents et trois responsables talibans, qui ont tous refusé d'être nommés, ont déclaré à Reuters que les écoles étaient fermées samedi. Les résidents, dont l'un est enseignant, ont demandé à rester anonymes pour des raisons de sécurité et ont déclaré que la fermeture avait incité certaines filles à protester.

Des images vidéo montrées par le radiodiffuseur local Tolo sur son site Internet et son compte Twitter ont montré des dizaines de filles en uniforme scolaire défilant dans une rue en scandant des chants. Reuters n'a pas pu vérifier ces images de manière indépendante.

Les responsables talibans de l'éducation à Paktia et à Kaboul n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Le porte-parole du groupe a refusé de faire des commentaires.

Les sources talibanes, qui ont requis l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement sur le sujet, ont déclaré que de nombreux membres du groupe souhaitaient que les filles puissent aller au lycée.

Les Talibans ont déclaré qu'ils travaillaient sur un plan de réouverture des lycées pour les filles, mais n'ont pas précisé quand.

Les filles en âge de fréquenter l'école primaire et les étudiantes universitaires peuvent toujours assister aux cours.