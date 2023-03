L'ancien président de Taïwan, Ma Ying-jeou, s'est rendu en Chine lundi pour un voyage historique, déclarant qu'il espérait apporter la paix et améliorer les relations grâce aux interactions entre les jeunes.

M. Ma, en poste de 2008 à 2016, sera le premier président taïwanais, ancien ou actuel, à se rendre en Chine depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine s'est réfugié à Taïwan en 1949, à l'issue d'une guerre civile avec les communistes, où il se trouve encore aujourd'hui.

Ce voyage intervient en un temps utile de tensions accrues entre Pékin et Taipei, la Chine maintenant une pression militaire et politique pour tenter d'amener le Taïwan démocratique à accepter la souveraineté chinoise.

M. Ma a rencontré le président chinois Xi Jinping à Singapour fin 2015, peu avant que l'actuelle présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, ne remporte les élections.

S'adressant aux journalistes au principal aéroport international de Taïwan, Taoyuan, M. Ma, 73 ans, a déclaré qu'il était "très heureux" d'effectuer un voyage au cours duquel il s'entretiendra avec des étudiants et se recueillera sur les tombes de ses ancêtres en Chine.

"En plus d'aller proposer des offrandes à mes ancêtres, j'emmène également des étudiants taïwanais sur le continent pour échanger avec eux, dans l'espoir d'améliorer l'atmosphère actuelle entre les deux rives du détroit grâce à l'enthousiasme et à l'interaction des jeunes, afin que la paix puisse arriver encore plus vite et plus tôt pour nous ici", a-t-il déclaré dans une brève allocution.

Ma est un membre éminent du principal parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang (KMT), qui est favorable à des liens étroits avec la Chine, bien qu'il nie fermement être favorable à Pékin.

Le KMT estime qu'il est plus que jamais nécessaire de tendre la main à la Chine, compte tenu des tensions qui règnent de part et d'autre du détroit de Taïwan.

La Chine a rejeté les appels répétés de Tsai en faveur de pourparlers, la considérant comme une séparatiste. Elle affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Il n'est pas prévu que M. Ma rencontre des hauts fonctionnaires chinois pendant son séjour, mais le directeur de sa fondation a déclaré la semaine dernière que M. Ma serait "à la disposition de son hôte" s'ils organisaient une telle rencontre.

M. Ma a été accueilli à l'aéroport par des sympathisants et des manifestants en colère du groupe indépendantiste Taiwan Republic Office, qui n'ont été autorisés à déployer leurs banderoles à l'intérieur de l'aéroport que pendant une brève période avant d'être repoussés par la police.

Le parti démocratique progressiste, au pouvoir à Taïwan, a critiqué la visite de M. Ma lundi, estimant qu'elle était inappropriée étant donné que le Honduras, ancien allié de longue date de Taïwan, avait mis fin à ses relations avec Taipei en faveur de Pékin la veille.