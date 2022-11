L'ancien président du Kenya appelle à une intervention urgente dans les combats au Congo

Lors d'une visite de la ville de Goma, dans l'est du Congo, et d'un camp voisin pour personnes déplacées, Kenyatta a rencontré des dizaines de milliers de personnes vivant à la dure sur les bords des routes.

Décrit par un envoyé spécial des Nations Unies comme agissant de plus en plus comme une armée conventionnelle, le M23 a mené une offensive majeure cette année, s'emparant de territoires et déclenchant une dispute diplomatique entre le Congo et le Rwanda.

Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, une allégation étayée par des "preuves solides", selon les experts de l'ONU. Kigali dément fermement toute implication.

Kenyatta était en visite au Congo en tant que facilitateur du bloc régional de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et envoyé de paix de l'Union africaine, dans le but d'apaiser les tensions entre les deux pays et de mettre fin au conflit qui se déroule le long de leur frontière commune.

Quelques minutes avant la visite de Kenyatta au camp de Kanyaruchinya, près de Goma, des inconnus en treillis de l'armée congolaise ont tiré en l'air, provoquant la panique et la fuite de milliers de personnes, selon un journaliste de Reuters. L'armée et les rebelles se sont mutuellement accusés de l'incident.

Le travail de Kenyatta a été "sévèrement entravé par le déroulement de la terrible crise humanitaire à Goma et dans les environs", a déclaré le ministère kenyan des affaires étrangères dans un communiqué.

Au début du mois, le Kenya a déployé un nombre inconnu de troupes dans l'est du Congo pour rejoindre une force régionale est-africaine chargée de mettre fin à des décennies d'effusion de sang.

Kenyatta a déclaré que les groupes rebelles et leurs soutiens n'avaient pas honoré les promesses, faites lors des pourparlers de paix au début de cette année à Nairobi, de rester sur leurs positions.

Malgré les milliards de dollars dépensés pour l'une des plus grandes forces de maintien de la paix des Nations Unies, plus de 100 groupes armés continuent d'opérer dans de vastes étendues de l'est du Congo.

Jeff Nyagah, le commandant kenyan de la nouvelle force de l'EAC, a déclaré que le processus diplomatique était la priorité, parallèlement au désarmement et à la démobilisation des groupes armés.

"Si ces deux voies échouent, nous utiliserons bien sûr la force lors d'une opération conjointe avec (l'armée congolaise)", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Goma.