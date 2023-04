LA HAYE, 3 avril (Reuters) - Hashim Thaçi, ancien président du Kosovo, est jugé à partir de ce lundi par un tribunal spécial à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés pendant l'insurrection de 1998-1999 ayant abouti à l'indépendance du pays et fait de lui un héros parmi ses compatriotes.

Celui qui fut l'un des chefs de la guérilla a été inculpé en 2020 par le Bureau du procureur spécial sur le Kosovo (SPO) pour meurtres, enlèvements, persécution et torture, notamment après la fin des combats.

Hashim Thaçi et trois autres prévenus, tous anciens membres de haut rang de l'Armée de libération du Kosovo (KLA) avant de devenir politiciens, ont plaidé non coupable des dix chefs d'inculpation les visant.

Plus de 13.000 personnes, pour la plupart issues de la majorité ethnique albanaise qui composait le pays, auraient été tuées durant l'insurrection, quand le Kosovo était encore une province de la Serbie tenue alors d'une main de fer par le président de l'époque, Slobodan Milosevic.

Hashim Thaçi, 54 ans, a démissionné de la présidence du Kosovo peu après son inculpation et a été transféré dans un centre de détention à La Haye.

Il est attendu que le procès soit très long, alors que les procureurs ont indiqué lors de la procédure que deux années leur seraient nécessaires pour présenter toutes les preuves.

Plusieurs milliers d'anciens combattants de la KLA se sont réunis dimanche à Pristina pour exprimer leur soutien à Hashim Thaçi et aux trois autres prévenus, scandant "liberté" et agitant des drapeaux du Kosovo et de l'Albanie.

Les chambres spécialisées pour le Kosovo et le Bureau du procureur spécial ont été créés en 2015 après la dissolution du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Financées par l'Union européenne, elles relèvent du droit kosovar mais sont composées de magistrats internationaux.

(Reportage Ivana Sekularac; version française Jean Terzian)