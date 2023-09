Maudit mois de septembre

Les marchés actions ont poursuivi leur glissade hier, sur fond de crainte de maintien de taux directeurs élevés pendant une longue période. L'ambiance s'est alourdie et les financiers prennent les menaces de la Fed au sérieux. La preuve, le rendement de la dette américaine à 10 ans a touché le cap symbolique de 4,5%, pendant que le 2 ans signait un pic de 17 ans à 5,19%. On parle ce matin de recul des actions, de luxe, de la nouvelle mort du Crédit Suisse et de la recette d'UBS pour terminer l'année.