L'ancien président tchadien Hissène Habré est mort au Sénégal

par Diadie Ba

DAKAR, 24 août (Reuters) - L'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est mort mardi au Sénégal à l'âge de 79 ans, a annoncé le porte-parole du ministère sénégalais de la Justice.

Hissène Habré, au pouvoir de 1982 à 1990 à la suite d'un putsch contre son prédécesseur Goukouni Oueddei, a lui-même été renversé par un coup d'Etat en 1990, qui a permis à Idriss Déby, décédé en avril dernier, de prendre la présidence du pays. Hissène Habré s'était alors réfugié au Sénégal.

L'ex-chef d'État tchadien, soutenu par l'Occident pendant la Guerre froide, a par la suite été condamné en 2016 à la prison à vie, notamment pour avoir ordonné le meurtre et la torture de milliers d'opposants politiques au cours de ses huit années de pouvoir.

Emprisonné et malade, il a été conduit, il y a environ une semaine, dans une clinique de Dakar avant d'être transféré dans le principal hôpital de la capitale sénégalaise. On ignore pour le moment la cause de son décès.

"Hissène Habré restera dans l'Histoire comme l'un des dictateurs les plus impitoyables au monde, un homme qui a massacré son propre peuple, incendié des villages entiers, réduit des femmes en esclaves sexuelles pour ses troupes et construit des cachots clandestins destinés à des tortures médiévales pour ses ennemis", a déclaré Reed Brody, qui a pris la défense des victimes d'Hissène Habré depuis 1999 et est également responsable à la Commission internationale de juristes. (Reportage Diadie Ba; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)