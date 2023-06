L'ancien vice-président américain Mike Pence s'est déclaré lundi candidat à la course républicaine de 2024 pour la Maison Blanche,

à la Maison Blanche, se préparant ainsi à affronter l'ancien président Donald Trump.

La campagne de M. Pence a déposé une déclaration de candidature auprès de la Commission électorale fédérale.

M. Pence lancera sa campagne en diffusant une vidéo et en prononçant un discours dans l'État de l'Iowa, où se déroulent les premières élections, mercredi, ont déclaré à Reuters la semaine dernière trois sources au fait de la situation.

La candidature de M. Pence l'oppose à M. Trump, qu'il a soutenu loyalement mais qu'il a refusé de soutenir lorsque l'ancien président a tenté de renverser les résultats de l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

Fervent conservateur social, l'ancien gouverneur de l'Indiana a pris de plus en plus ses distances avec Trump, affirmant que son encouragement des émeutiers qui ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 mettait en danger Pence et sa famille, qui se trouvaient à l'époque dans le bâtiment.

M. Pence rejoint un nombre croissant de candidats républicains, dont M. Trump, le sénateur Tim Scott et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, envisage également de se lancer dans la course mercredi, selon une personne au fait des projets de M. Burgum.

L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, se lancera dans la course mardi, ce qui portera à deux chiffres le nombre total de candidats républicains.

Le nombre de candidats en lice pour l'investiture inquiète de nombreux opposants à Donald Trump au sein du parti républicain, qui craignent que le vote anti-Trump ne se divise et ne donne l'investiture du parti à l'ancien président.