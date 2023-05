L'ancien vice-président républicain Mike Pence, qui s'est attiré les foudres de Donald Trump en refusant de soutenir ses efforts pour renverser les résultats de l'élection de 2020, s'apprête à entrer dans la course à la présidence de 2024 contre son ancien patron le 7 juin, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la situation.

M. Pence lancera sa campagne par le biais d'une vidéo et d'un discours dans l'État de l'Iowa, où se déroulent les premières nominations, ont précisé les sources.

Fervent conservateur social qui s'est tenu aux côtés de Trump pendant tout le temps qu'il a passé à son poste, Pence a pris de plus en plus de distance avec l'ancien président républicain depuis sa défaite électorale, affirmant que l'encouragement par Trump des émeutiers qui ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 l'a mis en danger, lui et sa famille.

M. Trump dispose d'une avance considérable dans les sondages sur un champ républicain qui compte désormais plus de dix candidats déclarés, une dynamique qui pourrait diviser l'opposition primaire contre l'ancien président. Mercredi, la moyenne des sondages de M. Pence dans le champ républicain était inférieure à 4 %, contre 53 % pour M. Trump, selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics.

M. Pence a continué d'adhérer à de nombreuses politiques de M. Trump, tout en se présentant comme une alternative équilibrée et consensuelle. Il a également fait appel plus directement à la communauté chrétienne évangélique, ayant passé beaucoup de temps ces derniers mois à faire la tournée des méga-églises à travers le pays.

Le succès de sa campagne dépendra de sa capacité à attirer suffisamment de partisans des politiques de M. Trump, qui sont rebutés par la rhétorique et le comportement de l'ancien président, pour constituer une coalition viable. M. Pence - ancien gouverneur de l'Indiana et ancien chef de file du parti à la Chambre des représentants des États-Unis - testera également l'appétit des électeurs pour un républicain de l'establishment dans un parti où les électeurs se tournent de plus en plus vers des outsiders.

(Cet article a été corrigé pour remplacer le jour du scrutin par mercredi et le nombre de candidats républicains par plus de 10 au paragraphe 4).