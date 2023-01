L'ancienne députée afghane Nabizada abattue à Kaboul

Nabizada et son garde ont été abattus et son frère a été blessé lors d'une attaque survenue le week-end dernier, selon la police.

L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué la police dans un communiqué publié ultérieurement, ajoutant qu'elle n'a été informée que vers 7 heures du matin dimanche.

"La police et les forces de sécurité sont très vite passées à l'action et ont commencé à enquêter sur l'affaire", ont-ils déclaré dans le communiqué. Personne n'a été arrêté et l'enquête se poursuit, ont-ils ajouté.

Nabizada avait été un législateur jusqu'à ce que les talibans prennent le pouvoir lors du retrait des forces étrangères en 2021, date à laquelle de nombreux politiciens ont fui le pays.

"Nabizada est restée en Afghanistan pour lutter pour les droits des femmes et des filles", a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive par intérim de Human Rights Watch.

Karen Decker, la chargée d'affaires de la mission des États-Unis en Afghanistan, basée au Qatar, a demandé que les auteurs de cet acte soient tenus responsables.

"Coloré, le cœur brisé par le meurtre de Mursal Nabizada - une perte tragique", a-t-elle déclaré. "Je propose à la famille de Mursal mes condoléances et espère les voir recevoir justice pour cet acte insensé."

Nabizada avait été élu membre de la chambre basse du parlement en 2018 pour représenter Kaboul, selon le diffuseur local Tolo.

Les talibans ont déclaré qu'ils se concentraient sur le fait de décrocher le pays et d'encourager les Afghans à revenir, mais plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers mois, dont une au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière revendiquée par l'État islamique, dans laquelle des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées.

En décembre, une personne a été tuée dans un attentat-suicide à la bombe près du bureau de Kaboul du parti Hezb-e-Islami, alors que son chef Gulbuddin Hekmatyar, qui fut Premier ministre de l'Afghanistan dans les années 1990, se trouvait à l'intérieur.