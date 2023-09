L'ancienne maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, dispose d'un avantage confortable dans la course à l'investiture du parti de gauche au pouvoir pour l'élection présidentielle de 2024, selon un sondage d'opinion publié mardi, à la veille de l'annonce du vainqueur.

Un sondage téléphonique publié par le journal El Financiero, utilisant la même méthodologie que celle choisie par le Mouvement de régénération nationale (MORENA) pour sélectionner son candidat, donne 36 % de soutien à M. Sheinbaum, suivi de l'ancien ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard, avec 25 %.

L'enquête des 1er et 2 septembre a été réalisée auprès de 500 adultes mexicains, avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,4 points de pourcentage. L'avantage de Mme Sheinbaum était plus important que les sept points d'avance qu'elle détenait dans un sondage réalisé par El Financiero les 28 et 29 juillet.

Mercredi, MORENA annoncera qui sera son candidat pour succéder au président Andres Manuel Lopez Obrador, sur la base des sondages nationaux de la semaine dernière qui accordent une pondération de 75 % à la question de savoir qui est le choix préféré.

Les 25 % restants sont déterminés par la perception qu'a le public des résultats obtenus par les candidats sur cinq questions relatives à leur honnêteté, leur proximité avec le peuple, leur connaissance du pays, leur capacité à tenir leur parole et l'image favorable qu'ils ont d'eux-mêmes.

Selon El Financiero, Mme Sheinbaum s'est nettement démarquée dans toutes les questions supplémentaires, à l'exception de sa connaissance du pays, où l'expérimenté M. Ebrard l'a battue de justesse.

M. Ebrard a exprimé des inquiétudes quant à la manière dont le sondage a été réalisé, et il l'a fait à nouveau lundi soir.

Mme Sheinbaum, proche alliée de M. Lopez Obrador, est considérée depuis des mois comme la candidate à battre. Le populaire Lopez Obrador ne peut briguer un second mandat de six ans, car la loi mexicaine l'interdit.