Un record de 56 % de l'électricité allemande a été produite à partir de sources propres en 2023, et les émissions totales du secteur de l'électricité ont chuté de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2022, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis des décennies, selon les données du groupe de réflexion Ember.

La production d'électricité à partir de charbon a chuté de près de 30 %, tandis que la production d'électricité à partir de toutes les sources de combustibles fossiles a diminué de plus de 20 %, garantissant que 2023 entrera dans le livre des records en termes de part d'électricité propre de la plus grande économie d'Europe.

Toutefois, les réductions durables de la production dans plusieurs industries clés - en particulier dans les secteurs de la chimie et des engrais - pourraient améliorer le profil énergétique de l'Allemagne en 2023 en réduisant la consommation d'électricité dans des secteurs traditionnellement très énergivores.

Une lecture plus précise de l'ampleur réelle de la transition énergétique de l'Allemagne vers l'abandon des combustibles fossiles pourrait apparaître en 2024, lorsque de nouveaux accords sur les coûts fixes de l'électricité pour les entreprises entreront en vigueur et pourraient stimuler la demande totale d'électricité dans le pays.

RÉDUCTION DES COMBUSTIBLES FOSSILES ET AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PROPRE

La part de l'énergie propre dans le mix électrique allemand a atteint le chiffre record de 55,8 % en 2023, contre 50,7 % en 2022 et une moyenne de 47,5 % entre 2015 et 2020, selon les données d'Ember.

Cette augmentation de la proportion de flux d'énergie propre à travers les réseaux électriques allemands indique que les producteurs d'électricité ont rapidement augmenté l'offre d'énergie propre.

Cependant, la production totale d'électricité propre en 2023 a en fait diminué de 2,4 % par rapport au total observé en 2022 et, avec 269 térawattheures (TWh), il s'agit de la plus faible somme cumulée d'électricité propre produite en Allemagne depuis 2016.

La fermeture des derniers réacteurs nucléaires allemands au début de l'année 2023, qui a entraîné une chute d'environ 80 % de la production nucléaire totale par rapport à l'année précédente, est l'un des principaux facteurs à l'origine de la stagnation des niveaux de production d'électricité propre.

La production record des sources éoliennes et solaires (139 TWh et 60 TWh respectivement), ainsi que la production hydroélectrique la plus élevée de la décennie (20,32 TWh), ont permis de compenser en grande partie, mais pas totalement, la baisse de la production nucléaire.

Cependant, malgré le recul d'une année sur l'autre, la production totale d'électricité propre reste supérieure aux 213 TWh d'électricité produite à partir de combustibles fossiles en 2023, ce qui porte la part de l'énergie propre dans le mix de production total à de nouveaux sommets.

LA DEMANDE SE RÉTABLIT-ELLE ?

L'augmentation de la capacité de production d'électricité propre - qui a atteint le chiffre record de 14 gigawatts (GW) pour les sites solaires et de 6,4 GW pour les sites éoliens en 2023 - devrait contribuer à stimuler davantage la production totale d'électricité propre en Allemagne en 2024.

Mais le principal facteur déterminant de l'équilibre global entre la production propre et fossile en 2024 sera le niveau de la demande totale d'électricité et d'énergie dans le pays.

La demande du gigantesque secteur industriel allemand sera particulièrement importante, notamment celle des producteurs de produits chimiques et d'engrais, qui ont fonctionné bien en deçà de leur capacité depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de 2022 a interrompu les flux de gaz naturel vers le système électrique allemand.

Si les prix de l'électricité ont reculé par rapport aux sommets atteints vers la mi-2022 à la suite des coupures d'approvisionnement en gaz, les prix de gros moyens de l'électricité en Allemagne en 2023 sont restés près de deux fois supérieurs à leur moyenne entre 2019 et 2021, selon les données de LSEG.

En conséquence, plusieurs secteurs à forte consommation d'énergie ont réduit leur production, cherchant à s'assurer d'autres sources d'approvisionnement en électricité et à obtenir plus de clarté quant aux perspectives des coûts énergétiques futurs.

La production d'une série de biens industriels clés, dont l'acier, les plastiques, les batteries et les voitures, s'est contractée au cours de l'année 2023, et les niveaux de production restent bien en deçà des pics précédents, selon les données suivies par LSEG.

En réponse aux préoccupations croissantes concernant l'impact économique d'un ralentissement industriel durable, le gouvernement allemand et les groupes industriels se sont mis d'accord en novembre sur un ensemble de mesures destinées à réduire les prix de l'électricité pour les entreprises clés et à stimuler un retour à la croissance en 2024.

Si ces mesures s'avèrent efficaces et entraînent une augmentation de la production dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de l'industrie allemande, la consommation totale d'énergie dans le pays augmentera également.

Compte tenu de l'augmentation de la capacité des énergies renouvelables en 2023, les producteurs d'électricité auront la possibilité de porter la production d'énergie propre à de nouveaux sommets pour répondre à une partie de cette consommation d'énergie supplémentaire.

Mais si l'industrie lourde et les usines augmentent simultanément leur consommation collective d'électricité, les producteurs d'électricité devront probablement aussi augmenter leur production à partir de combustibles fossiles.

L'augmentation de la production de combustibles fossiles pourrait à son tour ramener la part de l'énergie propre dans le mix électrique à ses niveaux antérieurs.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.