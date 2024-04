Les investisseurs se sont rués sur le franc suisse et le yen japonais - longtemps considérés comme des monnaies refuges - vendredi, après que des informations eurent annoncé qu'Israël avait attaqué l'Iran dans le cadre du dernier échange de tirs entre les deux adversaires, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et a suscité la prudence sur les marchés mondiaux.

Des personnes bien informées ont déclaré à Reuters qu'Israël avait attaqué l'Iran, quelques jours après que l'Iran eut lancé une attaque sans précédent contre Israël en réponse à une attaque israélienne présumée contre son consulat en Syrie, bien que l'Iran ait minimisé l'incident et ait déclaré qu'il ne prévoyait pas de nouvelle riposte.

Les marchés ont d'abord réagi brutalement à la nouvelle, qui a provoqué une liquidation des actifs à risque, fait bondir les prix du pétrole et de l'or, et déclenché une hausse des bons du Trésor américain et des monnaies refuges.

Le franc suisse, dont la stabilité est appréciée en période de crise, a bondi de plus de 1 % après la publication des premiers rapports, atteignant 0,9011 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis deux semaines.

Il a ensuite réduit ses gains, et était en hausse d'environ 0,5 % à 0,9079 pour un dollar, les marchés ayant repris une partie de leur réaction initiale après une réponse relativement modérée de l'Iran.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six grandes devises, a également augmenté, mais a ensuite abandonné ses gains pour se situer 0,1 % plus bas à 106,07.

Les médias d'État iraniens ont déclaré que trois drones survolant la ville centrale d'Ispahan avaient été abattus et un haut fonctionnaire iranien a déclaré qu'il n'y avait pas de plans de représailles immédiates. Les dirigeants et les militaires israéliens sont restés silencieux vendredi en début de journée.

"J'ai l'impression que les médias iraniens ont essentiellement minimisé l'affaire", a déclaré Francesco Pesole, stratège en matière de devises chez ING. "Cela pourrait indiquer qu'ils ne veulent pas d'une escalade plus importante.

Il a ajouté : "Il s'agit de spéculer ici parce que les nouvelles que nous recevons ne sont pas vraiment claires... Il est évident que la situation restera volatile."

LES MONNAIES ASIATIQUES SOUS PRESSION

Le yen était en hausse d'environ 0,2 % à 154,39 pour un dollar, après avoir augmenté de plus de 0,6 % en réaction à l'annonce de l'attaque.

"Il est évident que le marché est nerveux", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore. "Nous sommes toujours dans une situation où nous savons que quelque chose s'est produit. Mais nous avons besoin de comprendre le degré de représailles".

Les devises ont rebondi tout au long de la session européenne du matin, l'euro ayant d'abord chuté avant de gagner 0,1 % à 1,06505 dollar. La livre sterling est restée stable à 1,2441 $.

Le thème général de ces dernières semaines a été la montée en flèche du dollar américain en raison de la vigueur de l'économie américaine. L'euro a perdu 1,3 % ce mois-ci, tandis que la livre sterling a chuté de 1,5 %.

L'actualité brûlante, en particulier les chiffres de la semaine dernière montrant que l'inflation a atteint 3,5 % en mars, a incité les opérateurs à réduire rapidement leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, en tablant sur deux réductions, vraisemblablement à partir de septembre. Cela a entraîné une hausse des rendements des obligations américaines, ce qui a permis à l'indice du dollar d'atteindre son plus haut niveau depuis novembre en début de semaine.

Les monnaies asiatiques ont subi une pression particulière et les chefs des finances des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont émis cette semaine une rare mise en garde trilatérale concernant le glissement des taux de change des deux pays asiatiques, laissant entrevoir la possibilité d'une intervention conjointe.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait relever à nouveau ses taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation, soulignant ainsi l'impact que les fluctuations monétaires peuvent avoir sur le calendrier du prochain changement de politique.

Les commentaires de M. Ueda interviennent avant la réunion de politique monétaire de la BOJ qui se tiendra la semaine prochaine. Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base japonaise a ralenti à 2,6 % en glissement annuel en mars, contre 2,8 %, tout en restant au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.