L'annulation des Jeux olympiques reste une option-responsable japonais

TOKYO, 14 avril (Reuters) - Un haut responsable du parti au pouvoir au Japon a déclaré que l'annulation des Jeux olympiques de cette année est une option si la crise du coronavirus devient trop grave, a rapporté l'agence de presse Kyodo jeudi, à moins de 100 jours du début prévu des Jeux.

Si une hausse des cas de coronavirus signifie "que (la tenue des JO) est impossible, nous devrions renoncer", a déclaré Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate, dans des propos tenus lors d'une interview télévisée, rapporte Kyodo.

Toshihiro Nikai, un soutien clé du Premier ministre Yoshihide Suga, est connu pour ses commentaires francs, qui interviennent alors que de nombreux autres législateurs du parti au pouvoir ont évité de s'exprimer sur la question d'une éventuelle annulation.

Le plus grand événement sportif du monde a déjà été retardé d'un an et se déroule sans spectateurs internationaux.

Le Japon est aux prises avec une augmentation des infections au coronavirus, avec des chiffres en hausse à Tokyo après la levée de l'état d'urgence par le gouvernement, et un nombre record de cas à Osaka.

Le gouvernement poursuit ses préparatifs en intégrant des mesures de distanciation sociale et des restrictions sur les spectateurs pour les Jeux qui doivent commencer le 23 juillet.

Les sondages indiquent que la tenue des Jeux pendant une pandémie mondiale ne recueille guère de soutien au Japon. L'expression "Annuler les Jeux olympiques" était populaire sur Twitter au Japon jeudi, avec près de 300.000 tweets d'utilisateurs.

Ces commentaires interviennent alors que les experts de la santé ont, au cours de la journée écoulée, exprimé leur inquiétude face à la propagation de l'infection et à la pression exercée sur le système médical.

Le principal conseiller médical du Japon, Shigeru Omi, a reconnu que la pandémie était entrée dans une quatrième vague, alimentée par des souches mutantes. Le professeur Hiroshi Nishiura, de l'université de Kyoto, a demandé dans un commentaire de magazine que les Jeux olympiques soient reportés.

Les organisateurs des Jeux olympiques n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Sam Nussey; version française Camille Raynaud)