L'antenne de France Inter temporairement piratée dans l'Est parisien durant la soirée électorale-Le Monde

PARIS, 10 avril (Reuters) - L'antenne de France Inter a été temporairement piratée dimanche soir pendant plus d'une heure lors de la soirée électorale, rapporte dimanche Le Monde, dans son édition en ligne.

"Un discours contre les politiques, les technocrates ou encore les journalistes a été diffusé en boucle au moment de l'annonce des résultats du premier tour", indique le journal.

France Inter a précisé qu'"un émetteur pirate (avait) soufflé la fréquence de la station", rapporte le quotidien. L'incident a été découvert par le tweet d'un auditeur, a déclaré la radio, ajoutant que seul le réseau couvrant le 20e arrondissement de Paris avait été concerné.

"Amis auditeurs de l'Est parisien, certains d'entre vous ont été perturbés dans l'écoute de notre soirée électorale", a écrit Laurence Bloch, la directrice de France Inter, sur Twitter. "Nous en sommes absolument désolés et faisons tout pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela se reproduise."

Le Monde rapporte que la radio n'a reçu aucune revendication.

(Rédigé par Camille Raynaud)