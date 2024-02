L'agence antitrust italienne AGCM a déclaré mercredi qu'elle avait infligé une amende de 7 millions d'euros (7,5 millions de dollars) à British American Tobacco (BAT) et à Amazon pour avoir fait de la publicité trompeuse sur des produits du tabac chauffés.

BAT a été condamné à une amende de 6 millions d'euros et Amazon à une amende de 1 million d'euros pour ne pas avoir informé correctement les consommateurs sur la teneur en nicotine et les risques pour la santé des produits Glo Hyper X2 et Glo Hyper Air, a déclaré l'AGCM dans un communiqué.

(1 $ = 0,9340 euros)