L'appel d'Assange contre l'extradition inclut un complot d'assassinat présumé

"Ce sera probablement quelques jours avant la date limite (d'appel de 14 jours) et l'appel comprendra de nouvelles informations que nous n'avons pas été en mesure de présenter aux tribunaux auparavant. Des informations sur la façon dont les avocats de Julian ont été espionnés, et sur la façon dont il y a eu des complots pour kidnapper et tuer Julian au sein de la CIA", a déclaré Shipton dans une interview à Reuters.

Il faisait référence à un rapport de Yahoo News datant de septembre 2021 sur de prétendus plans américains pour kidnapper ou assassiner Assange lorsqu'il se terrait dans l'ambassade équatorienne à Londres. La CIA a refusé de commenter le rapport.

Plus tôt vendredi, le ministère de l'Intérieur britannique a déclaré que l'extradition d'Assange avait été approuvée car les tribunaux britanniques avaient conclu qu'elle ne serait pas injuste ou ne constituerait pas un abus de procédure.

Mme Shipton a déclaré que cette décision créait un dangereux précédent et a exhorté l'administration Biden à abandonner les poursuites.

"Le gouvernement et le système judiciaire britannique au plus haut niveau ont conclu que si vous publiez des preuves de corruption, de crimes de guerre et de torture au Royaume-Uni, vous pouvez être extradé vers un pays tiers", a déclaré Shipton. "Il appartient maintenant au président Biden d'abandonner ces poursuites et de rétablir la confiance dans la capacité du quatrième pouvoir à jouer son rôle dans des démocraties qui fonctionnent."